День 663-й. Самое важное к утру 19 декабря

Главные новости
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Правительство концептуально одобрило введение в УК новой статьи «Русофобия». Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник концептуально одобрила поправки к Уголовному (УК) и Уголовно-процессуальному (УПК) кодексам, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») и предполагающие включение в УК новой статьи 136.1 «Русофобия».
- Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова. В Марьинке в Донецкой народной республике была найдена надпись на кирпиче, где господин Рудаков просил «позаботиться о матери, сестре и брате».
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Песков: Путину нет необходимости уходить в отпуск на время предвыборной кампании. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять обязанности главы государства, несмотря на старт предвыборной кампании, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Доллар — 90,06 рублей. Евро — 98,44 рублей.
«РИА Новости»: в зоне военной операции применяют модернизированные «Панцири-СМ».
Парламентарии вскрыли попытки формирования в России «проукраинской геймерской среды».
18 декабря президент России Владимир Путин приехал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента в порядке самовыдвижения.
Мандаты несистемных оппозиционеров в горсовете Новосибирска перейдут к единороссам.
Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван.
Саперы за три месяца обезвредили 1 700 взрывоопасных предметов в окрестностях Мариуполя.
МО РФ заявило, что расчет гаубицы "Акация" уничтожил огневые средства ВСУ в ходе артдуэли.
Telegraph: Лондон намерен делиться с Киевом военно-морским опытом для противостояния РФ.