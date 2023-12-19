19 декабря
﻿
Политика

День 663-й. Самое важное к утру 19 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Правительство концептуально одобрило введение в УК новой статьи «Русофобия». Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник концептуально одобрила поправки к Уголовному (УК) и Уголовно-процессуальному (УПК) кодексам, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») и предполагающие включение в УК новой статьи 136.1 «Русофобия».

  • Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова. В Марьинке в Донецкой народной республике была найдена надпись на кирпиче, где господин Рудаков просил «позаботиться о матери, сестре и брате».

  • Песков: Путину нет необходимости уходить в отпуск на время предвыборной кампании. Президент России Владимир Путин продолжает исполнять обязанности главы государства, несмотря на старт предвыборной кампании, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,06 рублей. Евро — 98,44 рублей.

«РИА Новости»: в зоне военной операции применяют модернизированные «Панцири-СМ».

Парламентарии вскрыли попытки формирования в России «проукраинской геймерской среды».

18 декабря президент России Владимир Путин приехал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента в порядке самовыдвижения.

Мандаты несистемных оппозиционеров в горсовете Новосибирска перейдут к единороссам.

Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван.

Саперы за три месяца обезвредили 1 700 взрывоопасных предметов в окрестностях Мариуполя.

МО РФ заявило, что расчет гаубицы "Акация" уничтожил огневые средства ВСУ в ходе артдуэли.

Telegraph: Лондон намерен делиться с Киевом военно-морским опытом для противостояния РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость