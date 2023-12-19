День 663-й. Самое важное к утру 19 декабря

Правительство концептуально одобрило введение в УК новой статьи «Русофобия». Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник концептуально одобрила поправки к Уголовному (УК) и Уголовно-процессуальному (УПК) кодексам, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») и предполагающие включение в УК новой статьи 136.1 «Русофобия».