День 661-й. Самое важное к утру 17 декабря

Главные новости
- Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что странам необходимо ускорить перевооружении армии из-за надвигающихся военных угроз. По мнению немецкого министра, на обеспечение безопасности на континенте у государств есть пять-восемь лет.
- Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал EUobserver.
-
Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут в Стамбуле план по обезвреживанию мин в Черном море, сообщили в турецком Минобороны.
Деньги. Финансы. Платежи.
Pixabay.com
Одной строкой
Доллар — 89,70 рублей. Евро — 98,42 рублей;
Над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбиты и перехвачены 33 БПЛА;
Еще 452 бойцам ЧВК «Вагнер» выдадут удостоверения ветеранов боевых действий;
Bild: ВСУ перестали считать приоритетом отвоевывание территорий.