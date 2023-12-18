День 662-й. Самое важное к утру 18 декабря

Главные новости
- Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных в ВСУ украинцев почти нулевая. У многих из них, по его словам, нет ощущения, что территорию страны нужно защищать.
- Несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, военные возможности Украины постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение результатов на возможных переговорах о мире с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
- Сенат Конгресса США далек от соглашения по ужесточению миграционного законодательства и защите границы в обмен на выделение помощи Украине раньше 2024 года, сообщил сенатор Линдси Грэм.
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Доллар — 90,65 рублей. Евро — 98,77 рублей.
Киев ждет новых вооружений для возобновления контрнаступления в 2024 году.
Минобороны сообщило об установке в шахту стратегической ракеты «Ярс».
За год в зону СВО «Почтой России» отправили 160 тыс. писем и посылок.
Полковник СБУ: у нас нет средств против планирующих российских бомб.
NYT: морпехи ВСУ считают высадку на левом берегу Днепра самоубийственной миссией.
Bild: ВСУ перестали считать приоритетом отвоевывание территорий.
Глава Минобороны ФРГ призвал за 5–8 лет подготовиться к новым военным угрозам.
Управляющий фондом Абрамовича: будет сложно потратить все $3 млрд от продажи «Челси» только на Украину.