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Политика

День 662-й. Самое важное к утру 18 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных в ВСУ украинцев почти нулевая. У многих из них, по его словам, нет ощущения, что территорию страны нужно защищать.
  • Несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, военные возможности Украины постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение результатов на возможных переговорах о мире с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
  • Сенат Конгресса США далек от соглашения по ужесточению миграционного законодательства и защите границы в обмен на выделение помощи Украине раньше 2024 года, сообщил сенатор Линдси Грэм.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,65 рублей. Евро — 98,77 рублей.

Киев ждет новых вооружений для возобновления контрнаступления в 2024 году.

Минобороны сообщило об установке в шахту стратегической ракеты «Ярс».

За год в зону СВО «Почтой России» отправили 160 тыс. писем и посылок.

Полковник СБУ: у нас нет средств против планирующих российских бомб.

NYT: морпехи ВСУ считают высадку на левом берегу Днепра самоубийственной миссией.

Bild: ВСУ перестали считать приоритетом отвоевывание территорий.

Глава Минобороны ФРГ призвал за 5–8 лет подготовиться к новым военным угрозам.

Управляющий фондом Абрамовича: будет сложно потратить все $3 млрд от продажи «Челси» только на Украину.

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