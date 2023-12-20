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Политика

День 664-й. Самое важное к утру 20 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что не подпишет закон о мобилизации в случае, если Верховная рада включит в него поправки о призыве женщин. Однако он отметил, что положение о повышении призывного возраста при мобилизации с 27 до 25 лет подпишет при наличии аргументов.
  • Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что Украина усиливает работу тайных агентов и диверсантов на территории России. Об этом он сказал «Первому каналу» на расширенной коллегии Минобороны.
  • Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о планах увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек в 2024 году. Число контрактников будет доведено до 745 тыс. человек, добавил он. По словам господина Шойгу, сейчас численность военнослужащих доведена до 1,15 млн человек.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,48 рублей. Евро — 99,25 рублей.

Великобритания станет первой страной, заключившей с Киевом договор о безопасности.

Зеленский назвал переговоры с Россией неактуальными.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности идти до конца ради защиты интересов страны.

Зеленский сообщил, что генштаб попросил его мобилизовать еще 500 тыс. украинцев.

Глава сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении.

Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой.

Шойгу: число отправившихся в зону СВО иностранцев выросло в семь раз.

Япония планирует выделить Украине $4,5 млрд.

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