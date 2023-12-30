День 674-й. Самое важное к утру 30 декабря

Главные новости
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Над Белгородской областью сбиты 13 реактивных снарядов, один погиб, четверо ранены.
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Над Брянской областью сбиты еще шесть беспилотников.
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Польские военные сообщили. что воздушное пространство страны нарушил неопознанный объект. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами системы ПВО страны.
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РФ отказалась давать пояснения по ракетному инциденту в Польше до получения доказательств.
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