8 февраля
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Политика

День 714-й. Самое важное к утру 8 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Эксперт призвал опираться на Минские соглашения в работе над дипломатией на Украине. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также предположил, что необходимо помочь Киеву занять такую позицию, которая позволила бы "вести переговоры с позиции силы".

  • Боррель заявил, что ЕС должен дать больше снарядов Киеву, но у него "нет магии" для этого. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что вооруженные силы объединения "задерживают пополнение собственных складов", чтобы сначала предоставить боеприпасы Украине.

  • США заявили, что отсутствие их помощи вынуждает ВС Украины экономить боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что ВСУ приходится выбирать, "какие другие системы дальнего действия применять".

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,27 рубля. Евро — 98,00 рублей.

В Минобороны РФ рассказали о работе начальника медпункта Мингажева в зоне СВО.

Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США.

И.о. постпреда РФ считает оторванными от реальности заявления руководителей ЕС по Украине.

Мирошник: условия для создания альтернативных площадок по теме Украины вызревают.

Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Путина.

Белый дом: поддержка Украины будет одной из ключевых тем саммита НАТО в Вашингтоне.

В Тульской области помогут молодым семьям участников СВО купить или построить жилье.

Салливан заявил, что большинство американцев поддерживает Киев.

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