День 714-й. Самое важное к утру 8 февраля

Главные новости
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Эксперт призвал опираться на Минские соглашения в работе над дипломатией на Украине. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также предположил, что необходимо помочь Киеву занять такую позицию, которая позволила бы "вести переговоры с позиции силы".
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Боррель заявил, что ЕС должен дать больше снарядов Киеву, но у него "нет магии" для этого. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что вооруженные силы объединения "задерживают пополнение собственных складов", чтобы сначала предоставить боеприпасы Украине.
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США заявили, что отсутствие их помощи вынуждает ВС Украины экономить боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что ВСУ приходится выбирать, "какие другие системы дальнего действия применять".
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Доллар — 91,27 рубля. Евро — 98,00 рублей.
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