День 714-й. Самое важное к утру 8 февраля

Эксперт призвал опираться на Минские соглашения в работе над дипломатией на Украине. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также предположил, что необходимо помочь Киеву занять такую позицию, которая позволила бы "вести переговоры с позиции силы".

Боррель заявил, что ЕС должен дать больше снарядов Киеву, но у него "нет магии" для этого. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что вооруженные силы объединения "задерживают пополнение собственных складов", чтобы сначала предоставить боеприпасы Украине.