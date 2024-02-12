День 718-й. Самое важное к утру 12 февраля

Главные новости
- Визит президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину перенесен в целях безопасности, сообщает издание Challenges со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Предполагалось, что Макрон прибудет в Киев 13–14 февраля. Новая дата поездки пока не назначена.
- Договор аренды с посольством Украины в России был расторгнут в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. РБК подтвердили в МИДе, что договор аренды был расторгнут. Власти Киева расторгли договор аренды с посольством РФ в апреле 2023 года.
- Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Он посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий. Министр поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА.
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Доллар — 91,38 рублей. Евро — 98,65 рублей.
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