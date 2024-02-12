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Политика

День 718-й. Самое важное к утру 12 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Визит президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину перенесен в целях безопасности, сообщает издание Challenges со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Предполагалось, что Макрон прибудет в Киев 13–14 февраля. Новая дата поездки пока не назначена.
  • Договор аренды с посольством Украины в России был расторгнут в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. РБК подтвердили в МИДе, что договор аренды был расторгнут. Власти Киева расторгли договор аренды с посольством РФ в апреле 2023 года.
  • Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Он посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий. Министр поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,38 рублей. Евро — 98,65 рублей.

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками.

Defense One: войска РФ используют Starlink на Украине по всему фронту.

Минобороны: в Черном море отражена атака ВСУ на гражданские транспортные суда РФ.

Правительство Украины уволило первого замминистра обороны Павлюка.

Сенат США продвинул помощь Украине на одном из предварительных голосований.

Замглавы МИД РФ: Украина лишила себя возможности политического урегулирования.

МИД РФ выразил признательность ОАЭ за содействие в организации обмена пленными.

Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно.

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