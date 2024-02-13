13 февраля
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Политика

День 719-й. Самое важное к утру 13 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Пленный ВСУ рассказал, что "откосить" от армии на Украине стоит $10-12 тыс. Дмитрий Руденко отметил, что также некоторые призывники сбегают в Европу, однако это стоит дороже.

  • Американский сенатор: США хотят бороться с Россией до последней "украинской капли крови". Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что мысль о том, что противостояние с РФ единогласно поддерживает все население Украины, "конечно, нелепа и абсурдна".

  • Главы МИД стран Веймарского треугольника хотят провести встречу с украинским коллегой. Следующая встреча в обычном составе "треугольника" запланирована летом в Веймаре.

Ударные вертолеты Ка-52. Армия России.
Ударные вертолеты Ка-52. Армия России.
Кадр из видео Минобороны РФ

Одной строкой

Доллар — 91,31 рублей. Евро — 98,32 рублей.

Маск считает, что новый пакет помощи не поможет Киеву.

Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления.

В Костромской области для семей участников СВО организовали поездки по святым местам.

На Украине заявили, что военкоматы работают 24 часа, чтобы приводить задержанных и ночью.

Bloomberg: Зеленский посетит Европу, чтобы ускорить передачу Киеву военной помощи.

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу.

МИД РФ заявил, что Украину переделывают под международную частную военную компанию.

Небензя заявил, что РФ распространит в ООН верное толкование решения суда по иску Украины.

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