День 722-й. Самое важное к утру 16 февраля

Главные новости
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны—члены альянса поставят Украине около 1 млн беспилотников. Он добавил, что союзникам необходимо перейти к более высоким темпам производства боеприпасов.
- Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский намерены подписать двустороннее соглашение в сфере безопасности между странами в Елисейском дворце. Ожидается, что встреча пройдет в пятницу, 16 февраля.
- Послы стран Европейского союза (ЕС) не смогли одобрить новый пакет санкций против России из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает введение ограничительных мер против китайских компаний.
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Доллар — 92,28 рублей. Евро — 99,54 рублей.
СБУ заочно обвинила певицу Повалий в поддержке России.
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Лавров: вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.
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В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши.
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