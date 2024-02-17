День 723-й. Самое важное к утру 17 февраля

Главные новости
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Франция и другие страны G7 продолжат искать механизмы получения Украиной компенсаций от РФ. В соглашении о сотрудничестве в области безопасности между Парижем и Киевом отмечается, что Париж вместе с партнерами будет изучать возможности использования активов Москвы для поддержки Киева.
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Франция дополнительно поставит Украине €3 млрд военной помощи в 2024 году. По словам президента республики Эмманюэля Макрона, документ "поможет Украине на протяжении долгого времени защищать свой суверенитет и территориальную целостность".
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Франция и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Действие договора рассчитано на 10 лет.
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Доллар — 92,22 рублей. Евро — 99,17 рублей.
В Курской области снова объявили угрозу ракетной опасности.
В ВСУ заявили, что украинские подразделения покинули Авдеевку.
США считают ситуацию в Авдеевке и истощение запасов предвестниками дальнейших проблем ВСУ.
В Киеве верят, что договоры со странами Европы подтолкнут США выделить помощь Украине.
Расчет гаубицы ефрейтора Непорожнего уничтожил два арторудия западного производства и БМП.
Байден: нежелание республиканцев поддержать Украину будет "вписано на страницы истории".
Балицкий заявил, что поля у ЛБС в Запорожской области разминируют для посевов в 2024 году.
Германия поставила Киеву еще 18 бронетранспортеров, артснаряды и разведывательные дроны.
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