День 723-й. Самое важное к утру 17 февраля

Франция и другие страны G7 продолжат искать механизмы получения Украиной компенсаций от РФ. В соглашении о сотрудничестве в области безопасности между Парижем и Киевом отмечается, что Париж вместе с партнерами будет изучать возможности использования активов Москвы для поддержки Киева.