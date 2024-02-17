17 февраля
﻿
Политика

День 723-й. Самое важное к утру 17 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Франция и другие страны G7 продолжат искать механизмы получения Украиной компенсаций от РФ. В соглашении о сотрудничестве в области безопасности между Парижем и Киевом отмечается, что Париж вместе с партнерами будет изучать возможности использования активов Москвы для поддержки Киева.

  • Франция дополнительно поставит Украине €3 млрд военной помощи в 2024 году. По словам президента республики Эмманюэля Макрона, документ "поможет Украине на протяжении долгого времени защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

  • Франция и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Действие договора рассчитано на 10 лет.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,22 рублей. Евро — 99,17 рублей.

В Курской области снова объявили угрозу ракетной опасности.

В ВСУ заявили, что украинские подразделения покинули Авдеевку.

США считают ситуацию в Авдеевке и истощение запасов предвестниками дальнейших проблем ВСУ.

В Киеве верят, что договоры со странами Европы подтолкнут США выделить помощь Украине.

Расчет гаубицы ефрейтора Непорожнего уничтожил два арторудия западного производства и БМП.

Байден: нежелание республиканцев поддержать Украину будет "вписано на страницы истории".

Балицкий заявил, что поля у ЛБС в Запорожской области разминируют для посевов в 2024 году.

Германия поставила Киеву еще 18 бронетранспортеров, артснаряды и разведывательные дроны.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость