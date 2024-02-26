День 732-й. Самое важное к утру 26 февраля

Главные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на мирную инициативу, исходящую только из Киева. Он не хочет, чтобы «после выборов в разных странах мира» появилась «своя инициатива».
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил приглашение России на вторую конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что первый саммит пройдет в Швейцарии «в ближайшее время».
- Премьер Словакии Роберт Фицо прокомментировал запланированную на понедельник, 26 февраля, в Париже встречу европейских и мировых лидеров по ситуации на Украине. Он ожидает движения к «худшему решению», исходя из запланированных к обсуждению тем.
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Доллар — 93,06 рубля. Евро — 100,65 рублей.
Депутат Шеремет назвал угрозы Украины по Крымскому мосту «форменным нацизмом».
NYT: Украина при поддержке ЦРУ развернула 12 баз на границе с РФ за восемь лет.
Зеленский призвал приостановить в Италии визы тем, кто поддерживает Путина.
Губернатор Запорожья: российские военные вошли в Работино.
Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд.
Боррель: конфликт на Украине может разрешиться в ближайшие месяцы.
МВД Германии подозревает РФ в причастности к убийству Кузьминова в Испаниию.
Ермак: Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите в июле.
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