День 729-й. Самое важное к утру 23 февраля

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва на военную службу для работников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд анонсировала введение «разрушительных» санкций США против России. По данным американского Минфина, новые ограничения затронут «более 500 целей». Объявить их планируется сегодня, 23 февраля.

Роскомнадзор сообщил, что в этом году произошел инцидент, повлекший утечку 500 млн записей россиян в интернет. Подробности неизвестны. Всего с начала года в сеть утекли 510 млн записей о гражданах РФ.