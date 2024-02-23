23 февраля
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Политика

День 729-й. Самое важное к утру 23 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва на военную службу для работников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

  • Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд анонсировала введение «разрушительных» санкций США против России. По данным американского Минфина, новые ограничения затронут «более 500 целей». Объявить их планируется сегодня, 23 февраля.

  • Роскомнадзор сообщил, что в этом году произошел инцидент, повлекший утечку 500 млн записей россиян в интернет. Подробности неизвестны. Всего с начала года в сеть утекли 510 млн записей о гражданах РФ.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне согласовал новый транш помощи Украине на $880 млн;

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Тот пообещал приехать на саммит БРИКС в РФ в октябре;

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными. Он выразил им соболезнования в связи со смертью Алексея Навального.

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