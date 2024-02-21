День 727-й. Самое важное к утру 21 февраля

МИД России назвал включение в повестку G20 украинской темы деструктивным для объединения. В ведомстве отметили, что в дискуссионном поле будут находиться две ключевые темы - реформирование системы глобального управления и международная напряженность.

США не считают передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Украину. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что деньги Киеву нужно выделить "в форме грантов".