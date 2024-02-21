День 727-й. Самое важное к утру 21 февраля

Главные новости
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МИД России назвал включение в повестку G20 украинской темы деструктивным для объединения. В ведомстве отметили, что в дискуссионном поле будут находиться две ключевые темы - реформирование системы глобального управления и международная напряженность.
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США не считают передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Украину. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что деньги Киеву нужно выделить "в форме грантов".
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Остин и Умеров обсудили итоги встречи контактной группы по Украине. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили в телефонном разговоре итоги заседания контактной группы по Украине. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх.
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