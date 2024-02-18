День 724-й. Самое важное к утру 18 февраля

Главные новости
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В Белгородской области за полчаса обстреляли село и поселок. В Белгородской области с интервалом 25 минут попали под обстрел два села, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода. В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них в крайне тяжелом состоянии.
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Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки. По словам Зеленского, ВСУ могли попасть в окружение в Авдеевке, было необходимо сохранить жизни солдат. Прошедшей ночью главком Сырский сообщил, что Киев выводит свои войска из города.
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