Минобороны РФ сообщило, что в Авдеевке остается очень много пожилых людей. Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь жителям Авдеевки, где до сих пор остается очень много пожилых людей. Об этом рассказал один из военных, видео с которым распространило Минобороны России.

Politico: США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ. Опрошенные участники Мюнхенской конференции по безопасности "обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать".