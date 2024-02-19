19 февраля
﻿
Политика

День 725-й. Самое важное к утру 19 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минобороны РФ сообщило, что в Авдеевке остается очень много пожилых людей. Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь жителям Авдеевки, где до сих пор остается очень много пожилых людей. Об этом рассказал один из военных, видео с которым распространило Минобороны России.

  • Politico: США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ. Опрошенные участники Мюнхенской конференции по безопасности "обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать".

  • Американский подполковник заявил о недоверии украинских военных Сырскому. Дэниел Дэвис связал это с тем, что главком ВСУ обещал удержать Авдеевку, однако не сумел этого сделать.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,22 рублей. Евро — 99,17 рублей.

Командир ВС РФ рассказал, что ВСУ при отступлении плотно заминировали Авдеевку.

Эксперт назвал освобождение Авдеевки крупнейшим изменением в ходе СВО с мая 2023 года.

МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтами" расчета гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра.

Экс-советник главы Пентагона считает, что США приказывают Украине атаковать РФ.

Экс-разведчик США заявил, что Запад пытается решить конфликт на Украине путем переговоров.

Генштаб: отражение наступления ВСУ показало превосходство военного искусства РФ над НАТО.

В Токио пройдет конференция по восстановлению Украины.

ЕС запустит миссию в Красном море, обсудит Украину и санкции против России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость