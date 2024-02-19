День 725-й. Самое важное к утру 19 февраля

Главные новости
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Минобороны РФ сообщило, что в Авдеевке остается очень много пожилых людей. Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь жителям Авдеевки, где до сих пор остается очень много пожилых людей. Об этом рассказал один из военных, видео с которым распространило Минобороны России.
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Politico: США и их союзники стремятся не допустить развала ВСУ. Опрошенные участники Мюнхенской конференции по безопасности "обходили вопрос о том, в чем будет заключаться победа Украины и когда она может последовать".
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Американский подполковник заявил о недоверии украинских военных Сырскому. Дэниел Дэвис связал это с тем, что главком ВСУ обещал удержать Авдеевку, однако не сумел этого сделать.
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Доллар — 92,22 рублей. Евро — 99,17 рублей.
Командир ВС РФ рассказал, что ВСУ при отступлении плотно заминировали Авдеевку.
Эксперт назвал освобождение Авдеевки крупнейшим изменением в ходе СВО с мая 2023 года.
МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтами" расчета гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра.
Экс-советник главы Пентагона считает, что США приказывают Украине атаковать РФ.
Экс-разведчик США заявил, что Запад пытается решить конфликт на Украине путем переговоров.
Генштаб: отражение наступления ВСУ показало превосходство военного искусства РФ над НАТО.
В Токио пройдет конференция по восстановлению Украины.
ЕС запустит миссию в Красном море, обсудит Украину и санкции против России.
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