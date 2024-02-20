День 726-й. Самое важное к утру 20 февраля

Доллар — 92,34 рублей. Евро — 99,48 рублей.

Экс-сотрудник ЦРУ считает, что истребители F-16 на Украине уничтожат в течение двух суток.

Глава МИД Литвы признал, что дела на Украине и в Европе "идут не очень хорошо".

СМИ: фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за блокады.

CNN: сдача Авдеевки может стать поворотным моментом для Украины.

В школах Белгорода будут проводить занятия только на первых этажах.

В Киеве заявили, что сборка украинцами дронов на дому "формирует ДНК нации".

ОНФ за два года отправил в Донбасс и Новороссию более 340,2 тонн товаров от ФТС.