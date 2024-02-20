20 февраля
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Политика

День 726-й. Самое важное к утру 20 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • МО РФ: позиции ВСУ в Авдеевке пыталась удерживать бригада на базе запрещенного "Азова". Военнослужащие бригады обороняли позиции возле железнодорожного вокзала, рассказали в оборонном ведомстве.

  • Мадуро заявил, что РФ побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Лидер Венесуэлы также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин "полностью контролирует сложившуюся ситуацию".

  • Сийярто заявил, что насильственная мобилизация не должна добавлять энтузиазма украинцам. При этом Министр иностранных дел Венгрии отметил, что в Брюсселе по-прежнему "преобладает военный психоз" и все дискуссии касаются продолжения конфликта, а не достижения мира.

Кассетный боеприпас.
Кассетный боеприпас.
wikipedia.org

Одной строкой

Доллар — 92,34 рублей. Евро — 99,48 рублей.

Экс-сотрудник ЦРУ считает, что истребители F-16 на Украине уничтожат в течение двух суток.

Глава МИД Литвы признал, что дела на Украине и в Европе "идут не очень хорошо".

СМИ: фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за блокады.

CNN: сдача Авдеевки может стать поворотным моментом для Украины.

В школах Белгорода будут проводить занятия только на первых этажах.

В Киеве заявили, что сборка украинцами дронов на дому "формирует ДНК нации".

ОНФ за два года отправил в Донбасс и Новороссию более 340,2 тонн товаров от ФТС.

Сийярто: Венгрия не согласится, чтобы ее средства из фонда мира шли на оружие для Украины.

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