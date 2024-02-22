День 728-й. Самое важное к утру 22 февраля

Главные новости
- Запорожская АЭС (ЗАЭС) 20 февраля была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи из-за «неисправности, возникшей на другом берегу Днепра», сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
- Трем ведомствам Франции — Минобороны, МИДу и Минфину — поручено перенаправить бюджетные средства и найти сбережения для финансирования помощи Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, на фоне сокращения расходов Франция столкнулась с трудностями при выделении средств Украине.
- Российская делегация на совещании глав МИДов стран G20 укажет на неприемлемость политизации объединения, сообщило внешнеполитическое ведомство России. Обсуждение в рамках встречи «непрофильных проблем», указали в МИДе, включая ситуацию на Украине, приводит к разногласиям.
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Доллар — 92,01 рубля. Евро — 99,57 рублей.
Пентагон: без помощи США Украине придется выбирать, какие города удерживать.
Красный Крест ищет сведения о 23 тыс. человек, пропавших без вести с начала СВО.
В Авдеевке нашли улики, доказывающие участие западных наемников в рядах ВСУ.
СМИ: спикеру палаты общин Британии грозит вотум недоверия из-за Газы.
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
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В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ.
Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной.
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