День 733-й. Самое важное к утру 27 февраля

Главные новости
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Постпредство РФ при ООН заявило, что Израиль и Украина ведут битву против человечества. Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что еврейское государство пытается представить убийство мирных жителей в секторе Газа как борьбу с террористами.
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Мадуро заявил, что США вызвали вооруженный конфликт на Украине. Президент Венесуэлы также обвинил Соединенные Штаты в том, что они отказываются брать на себя ответственность за начало этого конфликта.
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"Зеленые" и либералы ФРГ раскритиковали Шольца за отказ поставлять ракеты Taurus Украине. По словам председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, канцлер ФРГ ошибается, утверждая, что германские солдаты должны отправиться на Украину для подготовки этого вида оружия.
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Доллар — 92,37 рубля. Евро — 100,00 рублей.
В Греции сообщили, что ЕС согласовал выработку мер по конфискации прибыли от активов РФ.
Эксперт предложил установить первый подбитый танк Abrams напротив посольства США в Москве.
Макрон заявил, что Запад планирует привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.
Макрон заявил, что Франция не ведет переговоры о поставках на Украину своих истребителей.
В Чехии считают, что поддержать закупку снарядов для Украины могут 15 стран.
Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину.
Член Госсовета Франции считает, что ЕС не должен вовлекаться в конфликт с РФ.
Израиль сообщил о намерении передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах.
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