1 июля
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Политика

День 493-й. Самое важное к утру 1 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Серия взрывов прогремела в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщили в оперативных службах. Утренний удар был нанесен, предварительно, с использованием ракет Storm Shadow, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также был совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. "Пострадавших нет, повреждены два жилых дома»,— сообщил губернатор Брянской области Богомаз.
  • Евросоюз планирует использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее 3 млрд евро. Лидеры стран Евросоюза поддержали данное решение.
  • Оклады военных и ряда других силовиков с 1 октября 2023 года вырастут на 10,5% — постановление правительства РФ. Под повышение подадут сотрудники Росгвардии, полиции, органов внутренних дел. Также повышение оклада ждет работников в сфере уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы. Кроме того, зарплату увеличат таможенникам, и сотрудникам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
  • В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста, сообщил польский генпрокурор. Посольство РФ будет выяснять обстоятельства задержания, но из-за русофобии дипломатам тяжело работать, заявил Песков. Посольство РФ в Варшаве направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить сведения о задержании гражданина России и предъявленных ему обвинениях, сообщило ТАСС российское дипломатическое представительство.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

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Доллар на Мосбирже дороже 89 рублей впервые с 29 марта 2022. Курс евро на Мосбирже вырос до 97 рублей.

Tinder перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране.

Бойцов, которые решат остаться в ЧВК «Вагнер», в зону украинской спецоперации не отправят. Об этом «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вузы будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы и участие в спецоперации — документ Минобрнауки РФ.

Киев перестал посылать западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет The Wall Street Journal, которая поговорила с украинскими военными.

На проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2» не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии.

Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости», связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе означает прекращение ее участия в Будапештском соглашении, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Лавров заявил, что не видит, какие могут быть доводы для продления зерновой сделки.

Власти Санкт-Петербурга уважают право собственности и не видят возможности изымать имущество основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Россия не является инициатором разрыва связей с Финляндией и готова рассмотреть предложения финской стороны по их возобновлению, при этом будет учитываться факт присоединения Хельсинки к НАТО, заявил Сергей Лавров.

Власти Украины готовят план эвакуации населения с территорий, прилегающих к Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Музыкант Борис Гребенщиков признан иностранным агентом, так как «проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», выступал против спецоперации, получал поддержку от иностранных источников и проживает за пределами России — Минюст.

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