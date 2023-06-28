День 489-й. Самое важное к утру 28 июня

Идет подготовка к передаче тяжелой военной техники из ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения ВС РФ, заявили в Минобороны России.

Правительство РФ выделит 73 млн руб. на обучение координаторов фонда помощи участникам спецоперации.

В Минфине не исключили возврат к налогу на сверхприбыль в случае дефицита бюджета.

Часть китайских компаний решили приостановить отправку своих товаров в Россию во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 23-24 июня. Они опасались, что из-за ситуации в России начнутся «большие проблемы» с поставками, сообщил Reuters.

Госкомиссия Украины по языку рекомендовала переименовать город Запорожье.

Кадыров заявил о предотвращении прорыва диверсантов к двум селам в Белгородской области.

Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг вдвое повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса с 30 июня.

Посланник папы римского по урегулированию на Украине Маттео Дзуппи посетит Москву 28–29 июня.

Кремлю не известно об официальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые могут состояться в июле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эстония первой в ЕС создает схему использования замороженных российских активов.

Минэкономразвития поддержало предложение о возможности заключения вдовами военнослужащих- участников спецоперации социальных контрактов вне зависимости от уровня их доходов, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Жителям Херсонской области, чье имущество пострадало из-за обрушения Каховской ГЭС, выплатили 49,5 млн рублей, сообщили в экстренных службах. Деньги получили 4957 граждан.

Австралия не поставит Украине бронеавтомобили, так как считает их бесполезными в бою.

США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона не выходил на связь с Шойгу во время субботних событий в РФ, заявили в Пентагоне.

Страны, ведущие расследования по «Северным потокам», отказывают России в предоставлении информации, заявили в постпредстве РФ при ООН.

Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России.

В Росгвардии сообщили, что передача ведомству военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредитные организации из стран Евросоюза, работающие в России, поторопиться с уходом из РФ, заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Эрниа.

Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бойцам «Вагнера» «бояться нечего» и что их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.

Владимир Путин сообщил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, с мая 2022-го по май 2023 года компания получила 86,262 млрд руб.

Дания рассчитывает одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 военнослужащих для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать судьбу рекрутинговых центров ЧВК «Вагнер».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о погашении военной ипотеки погибших на Украине «Росвоенипотекой», а не банками, документ подготовил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны.

Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено, сообщил ЦОС ФСБ.