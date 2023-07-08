8 июля
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Политика

День 499-й. Самое важное к утру 8 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждается порядок взаимодействия государственных органов с российскими гражданами, у которых есть паспорт Украины. Ранее Госдума приняла закон, по которому люди с российским гражданством, отказавшиеся от украинского гражданства, не должны совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

  • США передают Украине кассетные боеприпасы, сообщил Белый дом. У НАТО нет единой позиции по поставке кассетных боеприпасов, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя информацию о планах США. Австрия выступает против поставок кассетных бомб Украине, потому что "они годами после конфликта могут наносить огромный вред гражданскому населению". Германия не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы в соответствии с конвенцией о недопустимости их использования и распространения.

  • Мобилизованный уроженец Липецка, взорвавший две гранаты во дворе многоэтажки, получил семь лет колонии общего режима и штраф в 40 тыс. руб. — объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Официальный канал администрации Новокаховского городского округа

Одной строкой

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

Japan Tobacco намерена продолжать свой бизнес в России, заявил президент корпорации Масамити Тэрабатакэ в интервью Kyodo.

Чехия поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо на Украине, заявил чешский премьер.

Прокуратура Московской области проводит проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствие уплаченных налогов полученным доходам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Перспектив для переговоров по Украине пока не обнаруживается, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о том, что к осени ситуация должна поменяться и возможен диалог.

Украина официально подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство, сообщает японский канал NHK.

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность норвежской Human Rights House Foundation.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в международные организации в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре.

Чехия поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо на Украине, заявил чешский премьер.

Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США и высказал мнение, что последствия санкций наступят через 3-3,5 года.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции сообщил, что специалисты осмотрели охладительный пруд и другие места на ЗАЭС и не выявили там признаков минирования.

Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, заявил генсек.

Федеральная разведывательная служба Германии перехватила телефонный разговор основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, состоявшийся 24 июня — немецикй медиахолдинг ARD.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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