День 499-й. Самое важное к утру 8 июля

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

Japan Tobacco намерена продолжать свой бизнес в России, заявил президент корпорации Масамити Тэрабатакэ в интервью Kyodo.

Чехия поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо на Украине, заявил чешский премьер.

Прокуратура Московской области проводит проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствие уплаченных налогов полученным доходам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Перспектив для переговоров по Украине пока не обнаруживается, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о том, что к осени ситуация должна поменяться и возможен диалог.

Украина официально подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство, сообщает японский канал NHK.

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность норвежской Human Rights House Foundation.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в международные организации в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре.

Чехия поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо на Украине, заявил чешский премьер.

Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США и высказал мнение, что последствия санкций наступят через 3-3,5 года.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции сообщил, что специалисты осмотрели охладительный пруд и другие места на ЗАЭС и не выявили там признаков минирования.

Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, заявил генсек.