6 июля
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Политика

День 498-й. Самое важное к утру 6 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Пенсионеры, относящиеся к силовым структурам и заключившие контракт на военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции, по ее окончании смогут получить пенсию в большем размере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию ТД «Синс Авиа», поставлявшую авиазапчасти Мьянме. Об этом свидетельствует обновленный перечень находящихся под ограничениями физических и юридических лиц на сайте британского правительства.
  • Владимир Зеленский ввел санкции против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах, в том числе против компании «Альфастрахование».
  • Со стороны Украины был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил губернатор Курской области. В результате обстрела в поселке загорелся многоквартирный дом. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж, сообщает губернатор Старовойт.

Одной строкой

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro откроется в Москве осенью 2023 года. Об этом рассказала ТАСС управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.

Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 — экстренные службы.

В аэропорту Екатеринбурга при пересечении границы задержан гражданин РФ по обвинению в госизмене за финансовую поддержку ВСУ — ФСБ.

На Сахалине задержан сторонник ВСУ (гражданин России), готовивший теракт на энергетическом объекте и в военкомате, сообщила ФСБ.

Обстановка на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон в норме, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Совет федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период спецоперации на территории Украины.

Доллар превысил отметку в 90 рублей на бирже.

Курс евро на Мосбирже превысил 99 руб. впервые с марта 2022 года, доллара — 91 руб.

МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на ЗАЭС, заявил Гросси.

НАТО подтвердила решение создать совет Украина—НАТО, первое заседание на уровне глав государств пройдет 12 июля в Вильнюсе.

Басманный суд Москвы продлил до 8 октября арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, сообщили ТАСС в суде.

Минстрой РФ перешел от процесса восстановления к процессу развития инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

В Белгородской области формируют второй полк территориальной самообороны численностью 3 тыс. человек, решается вопрос с их вооружением — губернатор Гладков.

В селе Карабаново осколками снарядов повреждено четыре частных дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Также повреждены два социальных объекта: ФАП и ДК, сообщает губернатор Белгородской области.

В Ялте задержали местного жителя Сергея Ержова, ночью на 23 июня подорвавшего газопровод в Кореизе — источник «Ъ» в силовых структурах.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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