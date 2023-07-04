4 июля
﻿
Политика

День 496-й. Самое важное к утру 4 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на тематическом селекторном совещании прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Эти события министр, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, упомянул впервые.

  • Рогов заявил, что российская армия перешла в активную оборону в Запорожской области. Он объяснил, что войска не только обороняются, но и контратакуют.

  • «Ведомости»: поддержка ЧВК «Вагнер» с 2014 года превысила среднегодовые расходы на перевооружение. Сумма в 1,7 млрд руб. почти вдвое превышает расходы на денежное содержание военнослужащих в 2021 году.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Доллар - 89,3 рубля. Евро - 97,2 рубля.

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года.

Социологи зафиксировали резкий спад популярности Евгения Пригожина у россиян.

Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов.

Кулеба исключил уступки Украины в вопросе продления зерновой сделки.

Reuters: НАТО объявит о продлении полномочий генсека Столтенберга еще на год.

Передача тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» флоту снова отложена. На этот раз до 2024 года.

Памфилова доложила Путину, что в случае ухудшения ситуации выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях отложат.

Картаполов: необходимости в мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» нет

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России до 3,2%

Минобрнауки намерено дать студентам-участникам СВО право обучаться бесплатно, даже если ранее они поступили на коммерческие места.

Администрация Ростова-на-Дону: ущерб от действий «Вагнера» в городе составил 92,5 млн рублей

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость