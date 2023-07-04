День 496-й. Самое важное к утру 4 июля

Доллар - 89,3 рубля. Евро - 97,2 рубля.

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года.

Социологи зафиксировали резкий спад популярности Евгения Пригожина у россиян.

Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов.

Кулеба исключил уступки Украины в вопросе продления зерновой сделки.

Reuters: НАТО объявит о продлении полномочий генсека Столтенберга еще на год.

Передача тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» флоту снова отложена. На этот раз до 2024 года.

Памфилова доложила Путину, что в случае ухудшения ситуации выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях отложат.

Картаполов: необходимости в мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» нет

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России до 3,2%

Минобрнауки намерено дать студентам-участникам СВО право обучаться бесплатно, даже если ранее они поступили на коммерческие места.