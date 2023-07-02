День 494-й. Самое важное к утру 2 июля

Доллар на Мосбирже дороже 89 рублей впервые с 29 марта 2022. Курс евро на Мосбирже вырос до 97 рублей.

На Украине отменена налоговая льгота для бизнеса, введенная в марте 2022 года.

Советник главы Минобороны Украины просит Запад поставить оружие против беспилотников Lancet.

С начала 2023 года при российско-украинских обменах пленными были возвращены 153 военнослужащих из ЛНР.

Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Число постов досмотра у Крымского моста увеличили из-за многочасовых пробок.