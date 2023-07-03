День 495-й. Самое важное к утру 3 июля

Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях Украины — ресурс по оповещению.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин: насколько знаю, многие из бойцов ЧВК «Вагнер» согласились предложением Владимира Путина продолжить службу.

Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до восьми километров — министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал, что в Шебекинском городском округе возобновили работу более половины предприятий, ранее поврежденных во время обстрелов.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что до конца года страна рассчитывает получить от МВФ еще около $1 млрд.

Деревня Елизаветовка в Курской области осталась без света в результате обстрела — губернатор Роман Старовойт.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF: в вопросе замороженных российских активов следует придерживаться закона.

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Гладков, сбит беспилотник.

Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани увеличилась до 303 грузовиков — оперштаб региона.

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Горналь в Суджанском районе.