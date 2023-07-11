День 502-й. Самое важное к утру 11 июля

Скидка на российскую нефть упала на 87% после значений в $25-30, пишет The Times of India;

Илон Маск полагает, что провал контрнаступления ВСУ может привести к потере Киевом значительных территорий;

На Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин;

Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что страна намерена укрепить позиции на границе с Белоруссией военной техникой и инженерными заграждениями;

Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что Анкара не выдвигала никаких условий для возвращения командиров батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористическим);

В Кремле «однозначно» не видят угроз финансовой стабильности РФ из-за снижения курса рубля, «такое бывает», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;

Россия вдвое нарастила выпуск самолетов Су-34 и Су-35 для нужд СВО;

В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию из пятикилометровой зоны приграничья с РФ, сообщает УНИАН;

Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники, сообщает СNN;

С 1 сентября в школах и детских садах Белгородской области введут занятия по гражданской обороне;

Россия больше не является основным регионом деятельности австрийского нефтегазового концерна OMV, в связи с этим компания решила отказаться от дальнейших инвестиций в РФ;