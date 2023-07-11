День 502-й. Самое важное к утру 11 июля

Главные новости
- Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что 29 июня в Кремле состоялась встреча главы государства с Евгением Пригожиным и командирами группы «Вагнера». На встрече присутствовали 35 человек, она длилась три часа. Командиры «Вагнера» изложили президенту свою версию событий и подчеркнули, что являются его убежденными сторонниками.
- Германия и США попытаются заблокировать подачу Украиной официальной заявки на членство в НАТО на саммите в Вильнюсе, сообщила газета Bild. Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times.
- Все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России и последовавшей за этим заморозке ее активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco, передает «Коммерсантъ».
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Скидка на российскую нефть упала на 87% после значений в $25-30, пишет The Times of India;
Илон Маск полагает, что провал контрнаступления ВСУ может привести к потере Киевом значительных территорий;
На Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин;
Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что страна намерена укрепить позиции на границе с Белоруссией военной техникой и инженерными заграждениями;
Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что Анкара не выдвигала никаких условий для возвращения командиров батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористическим);
В Кремле «однозначно» не видят угроз финансовой стабильности РФ из-за снижения курса рубля, «такое бывает», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
Россия вдвое нарастила выпуск самолетов Су-34 и Су-35 для нужд СВО;
В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию из пятикилометровой зоны приграничья с РФ, сообщает УНИАН;
Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники, сообщает СNN;
С 1 сентября в школах и детских садах Белгородской области введут занятия по гражданской обороне;
Россия больше не является основным регионом деятельности австрийского нефтегазового концерна OMV, в связи с этим компания решила отказаться от дальнейших инвестиций в РФ;
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения ВНЖ для участвовавших в спецоперации иностранцев.