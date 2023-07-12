День 503-й. Самое важное к утру 12 июля

Главные новости
- Во время мятежа ЧВК «Вагнер» 23–25 июня россияне сняли 100 млрд рублей наличными, говорится в материалах Банка России. По данным регулятора, мятеж незначительно повлиял на курс рубля, всплеск волатильности в эти дни носил кратковременный характер. 24 июня россияне купили валюту на 7,1 трлн рублей, но по итогам июня за счет продаж в другие дни объем покупки валюты составил 300 млн рублей.
- На саммите НАТО в Вильнюсе альянс решил упростить для Украины процедуру вступления, вместо двух этапов подготовки стране нужно будет пройти только один, подготовительный она пропустит. При этом генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и ее членстве в альянсе вообще не будет стоять, передает "Коммерсантъ".
- Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для «поддержки» наступления ВСУ, сообщил президент республики Эмманюэль Макрон. По данным Reuters, Киев получит от Парижа 50 дальнобойных ракет Scalp из складских запасов. AFP. сообщает, что первые французские ракеты уже находятся на Украине.
Одной строкой
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, устанавливающий те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, которые действуют и для военнослужащих;
Большая часть жителей Польши против быстрого принятия Украины в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения страны и опубликованного газетой Rzeczpospolita;
ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии;
ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в €700 млн, в том числе поставит Киеву две системы ЗРК Patriot;
Польша занимается продажей «дочки» «Новатэка» Novatek Green Energy, сообщил польский министр развития и технологии республики Вальдемар Буда;
Украинские власти рассматривают идею передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата;
Украина национализировала активы компаний, которые, как утверждают в Киеве, аффилированы с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами, Евгением Гинером;
Минобороны РФ сообщает, что в этом году ВС РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160;
Норвегия дополнительно выделит $240 млн на военную поддержку Украины, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере;
Financial Times сообщает, что в августе коалиция из 11 стран начнет тренировки украинских пилотов по управлению истребителями F-16;
Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты;
Власти Орловской области хотят создать в регионе отряды территориальной обороны, идею поддержал губернатор Андрей Клычков.