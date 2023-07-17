День 508-й. Самое важное к утру 17 июля

Главные новости
- Страны Запада настроены наращивать санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс, США рассчитывают, что Украина продолжит военные действия против РФ, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в капитале российских компаний «Данон» и «Балтика», принадлежащие иностранным владельцам, переходят во временное управление Росимущества, передает «Коммерсантъ».
- Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее перед завершением зерновой сделки судно с украинскими зерном. Потери Киева от прекращения сделки могут составить до $500 млн в месяц, посчитали «РИА Новости» на основе данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.
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Объем поставок российского газа в Европу транзитом через Украину составит в воскресенье 39,6 млн кубометров, сообщает «Газпром»;
Намерение США поставлять Киеву кассетные боеприпасы связано с дефицитом снарядов, украинская армия тратит в сутки до 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вашингтон в месяц производит 15 тыс., пояснил президент РФ Владимир Путин.
Украинские войска перешли к обороне в районе Купянска в Харьковской области, последние два дня российские силы активно атакуют в этом секторе, идут ожесточенные бои, сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр;
Несколько сот бойцов ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Белоруссии. Заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о намерении внимательно следить за ситуацией;
Свыше 75% украинских беженцев надеются вернуться домой в будущем, однако в ближайшее время это планируют сделать лишь около 15% из них. Таковы результаты опроса, проведенного в апреле-мае Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека;
Западные страны с начала года предоставили Украине более $23 млрд для покрытия дефицита госбюджета, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль;
В Белом доме заявили, что американские военные не будут воевать с ВС РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США;
Совбез ООН проведет в понедельник, 17 июля, заседание по Украине с участием глав дипведомств, сообщает постпредство РФ;
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году намерен пригрозить России увеличением военной помощи Киеву ради достижения договоренности о мире;
Из-за российских минных полей ВСУ вынуждены изменить тактику и вместо прорывов с помощью БМП и танков медленно продвигаться вперед с использованием пехоты, пишет The Washington Post со ссылкой на украинские источники;
Главы финансовых ведомств и центробанков стран G7 подтвердили готовность оказывать помощь Украине, сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки;
Власти США считают борьбу с обходом антироссийских санкций одной из главных задач в текущем году, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.