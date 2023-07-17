День 508-й. Самое важное к утру 17 июля

Объем поставок российского газа в Европу транзитом через Украину составит в воскресенье 39,6 млн кубометров, сообщает «Газпром»;

Намерение США поставлять Киеву кассетные боеприпасы связано с дефицитом снарядов, украинская армия тратит в сутки до 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вашингтон в месяц производит 15 тыс., пояснил президент РФ Владимир Путин.

Украинские войска перешли к обороне в районе Купянска в Харьковской области, последние два дня российские силы активно атакуют в этом секторе, идут ожесточенные бои, сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр;

Несколько сот бойцов ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Белоруссии. Заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о намерении внимательно следить за ситуацией;

Свыше 75% украинских беженцев надеются вернуться домой в будущем, однако в ближайшее время это планируют сделать лишь около 15% из них. Таковы результаты опроса, проведенного в апреле-мае Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека;

Западные страны с начала года предоставили Украине более $23 млрд для покрытия дефицита госбюджета, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль;

В Белом доме заявили, что американские военные не будут воевать с ВС РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США;

Совбез ООН проведет в понедельник, 17 июля, заседание по Украине с участием глав дипведомств, сообщает постпредство РФ;

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году намерен пригрозить России увеличением военной помощи Киеву ради достижения договоренности о мире;

Из-за российских минных полей ВСУ вынуждены изменить тактику и вместо прорывов с помощью БМП и танков медленно продвигаться вперед с использованием пехоты, пишет The Washington Post со ссылкой на украинские источники;

Главы финансовых ведомств и центробанков стран G7 подтвердили готовность оказывать помощь Украине, сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки;