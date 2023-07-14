День 505-й. Самое важное к утру 14 июля

Главные новости
- Совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев прогнозирует, что стоимость авиабилетов вырастет до 40% на международные рейсы и на 15–20% внутри страны из-за затрат на техническое обслуживание самолетов. «Запчасти подорожали из-за санкций, что отразится на стоимости конечного продукта»,— приводит его слова "Коммерсантъ".
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще не видел письма генсека ООН по зерновой сделке. Он указал, что Россия может приостановить участие в ней и продлит соглашение только тогда, когда будут выполнены данные России обещания. Глава государства добавил, что пара дней на раздумья еще есть. В Еврокомиссии заявили, что призывают к продлению сделки и утверждают, что «готовы к разным решениям» по вопросу подключения дочки Россельхозбанка к SWIFT.
- Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс на брифинге 13 июля сообщил, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину. По его словам, Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран. По поводу же поставки истребителей F-16 Симс заметил, что «Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны». По его словам, это связано, в том числе с возможностями России в сфере ПВО.
Одной строкой
Россия считала приемлемым для себя проект стамбульского соглашения с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин;
Украинский конфликт не затянется на годы, заявил президент США Джозеф Байден;
Украина вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны ЕС, срок действия которого истекает в конце 2024 года, предположил министр энергетики Украины Герман Галущенко;
Киев ведет переговоры о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины христианских ценностей из-за угрозы уничтожения, заявляет Служба внешней разведки России;
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что у России была информация о подготовке Украиной удара по Запорожской АЭС;
Индекс Мосбиржи сегодня впервые с 22 февраля 2022 года превышал 2900 пунктов;
Бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов (признан иностранным агентом) заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о фейках про ВС РФ;
СБУ заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита УПЦ Павла, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества;
Международный олимпийский комитет сообщил, что 26 июля из-за санкций не направит олимпийским комитетам России и Белоруссии приглашения на Олимпийские игры 2024 в Париже;
В Госдуму внесен проект закона, отменяющего запрет на благотворительную деятельность во время избирательной кампании, если она направлена на содействие в выполнении задач спецоперации на Украине;
Члены ЧВК «Вагнер» покинули свои полевые лагеря, их колонна движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, присутствуют автобусы с белорусскими номерами;
Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг, а также концерты и культурно-образовательные услуги на русском языке.
Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.