День 504-й. Самое важное к утру 13 июля

Главные новости
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Минобороны РФ сообщает, что ЧВК «Вагнер» передала ВС РФ сотни единиц тяжелой техники, в том числе танков, РСЗО, зенитных комплексов, самоходных и буксируемых гаубиц, а также 2,5 тыс. тонн боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия. Прием вооружения и военной техники завершается, передает "Коммерсантъ".
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Украина национализировала участок нефтепродуктопровода «Самара—Западное направление» протяженностью около 800 км, который был предназначен для транспортировки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы, сообщает ТАСС. Фонд государственного имущества Украины утверждает, что бывшие собственники трубопровода якобы были связаны с "окружением" украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
- Страны G7 приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины, включая военную, техническую и финансовую поддержку. В декларации сообщается, что российские активы в странах G7 будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит причиненный Украине ущерб. Страны G7 помогут Украине развивать оборонную промышленность и готовить военнослужащих, а также будут делиться с Киевом разведданными и поставлять системы ПВО, боевой авиации и дальнобойной артиллерии.
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Власти Житомирской области Украины расширили запретную для посещения зону возле границы с Белоруссией с 20 до 30 км;
По данным The New York Times, администрация президента США Джозефа Байдена обсуждает поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS;
Минфин США ввел санкции против главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина из-за его отношения к России;
Минобороны Норвегии сообщило, что правительство страны решило передать Украине тысячу новых беспилотников;
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет доверять гарантиям безопасности от G7, пока не узнает их цену;
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина-НАТО;
Украина, скорее всего, получит истребители F-16 от европейских стран, у которых есть эти самолеты, заявили в Белом доме;
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борисом Мишелем и обсудила с ним вопросы посещения пленных;
Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени вынесет решение;
Замкомандующего Южного военного округа генерал Олег Цоков погиб в Бердянске, это подтвердил депутат Госдумы Андрей Гурулев;
Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь заявил о желании обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, он сообщил, что у российской стороны есть ряд предложений;
ЕС рассматривает возможность подключения дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.