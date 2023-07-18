День 509-й. Самое важное к утру 18 июля

Главные новости
- В результате атаки украинских беспилотников поврежден Крымский мост, автомобильное движение по нему ограничено. В связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает СКР. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
- "Зерновая сделка" с 18 июля прекращается, гарантии безопасности судоходства отзываются, Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сообщил МИД РФ. Миссия РФ в ООН подтвердила, что решение окончательное, переговоров больше не ведется. Киев надеется продолжить поставки зерна через черноморский коридор без РФ, ждет подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.
- Британия внесла 14 новых позиций в антироссийский санкционный список, санкции в отношении девяти россиян, дополнив ранее веденные рестрикции транспортными ограничениями. Британский миллиардер Ричард Брэнсон попросил власти Англии снять санкции с Олега Тинькова. Тем временем, Росбанк и Альфа-банк оспаривают в суде законность санкций Евросоюза, передает "Коммерсантъ".
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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 руб. впервые с 6 июля;
Danone пообещал принять меры для защиты своих прав как акционера и «непрерывности бизнес-операций в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников»;
Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС-Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Брюсселе;
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 17-19 июля совершит визит в Вашингтон в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине;
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину;
Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр объявила о выделении Украине более чем $500 млн в качестве гуманитарной помощи;
Прибалтийские страны отключатся от российской энергосети в начале 2025 года, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас;
Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщила, что продала бизнес в РФ компании «Новые технологии» предпринимателя Игоря Шилова за $117 млн;
В Госдуме предложили внести поправки в закон «О войсках национальной гвардии», наделяющие Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику;
Правительство Швеции приняло новую стратегию сотрудничества с Украиной в области восстановления и реформ на 2023-2027 годы, в рамках программы планируется потратить 6 млрд шведских крон (около €522 млн);
В Гааге заработал реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра;
Россия выразила несогласие с приглашением на заседание Совбеза ООН по Украине восьми стран ЕС и НАТО.