День 464-й. Самое важное к утру 3 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 2 июня

ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по средствам ПВО Украины, прикрывающим ключевые объекты военной инфраструктуры; На донецком направлении российские войска ликвидировали более 50 украинских военных, Южная группировка войск ведет наиболее активные действия в районе Авдеевки; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 150 военнослужащих ВСУ и польскую САУ Krab; На краснолиманском направлении ликвидировано более 60 украинских военных и две САУ «Гвоздика»; На херсонском направлении ВС РФ сбили украинский самолет Су-25, а также ликвидировали более 30 единиц личного состава ВСУ и систему М777; На купянском направлении уничтожено до 70 украинских военных, а также склад боеприпасов теробороны; ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО РФ уничтожили 29 украинских беспилотников.

Совбезу поставлена задача обеспечить внутриполитическую стабильность

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности поставил задачу сохранить внутриполитическую безопасность в стране, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что недоброжелатели России активизировали свои усилия по раскачке ситуации в государстве. По словам Владимира Путина, этого нельзя позволить ни при каких обстоятельствах.

Совещание Совбеза с Владимиром Путиным. 13 января 2017 года. kremlin.ru

Он подчеркнул, что для РФ чрезвычайно важны вопросы межнациональных отношений, поскольку в стране проживает 190 этносов и отметил, что этими вопросами применительно к обеспечению безопасности необходимо заняться.

Порт Тамань прекращает переваливать сжиженный газ

Экспортный терминал в российском порту Тамань на Черном море остановит перевалку сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры в связи с угрозами атак на инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

Источники агентства утверждают, что через порт Тамань проходит порядка 7–8% всего экспортируемого из России СУГ и примерно 20% СУГ из Казахстана. Газ из РФ теперь, предположительно, отправится либо в Польшу, либо в КНР (через Забайкальск), либо на внутренний рынок.

СУГ — наиболее взрывоопасные из газов. После атак дронов на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы РЖД ограничили его перевозку в Тамань с 31 мая, казахские железнодорожники — с 6 июня. На какой срок прекращается перевалка, пока неизвестно.

Стоп. unsplash.com

Фонд национального благосостояния потерял в мае 122 млрд рублей

На 122,4 млрд рублей уменьшился за май российский Фонд национального благосостояния (ФНБ). Объем фонда на 1 июня составил 8,2% от прогнозируемого на 2023 год уровня ВВП, передает «Коммерсантъ».

По данным Минфина РФ, в мае 2,6 млрд юаней и 3,9 тонн золота были проданы почти за 49 млрд рублей, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Объем ликвидных активов на счетах Центробанка к 1 июня составил 6,6 млрд рублей.

Валюта. СС0.

Общий доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года составил 4,45 млрд руб. ($55,2 млн), следует из предоставленной Министерством финансов информации.

Важное — одной строкой

Европа и Британия испытывают ощутимый дефицит боеприпасов из-за военной поддержки Киева, не хватает снарядов и взрывчатки для боеголовок. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса нарастить производство; США пытаются обеспечить поставки тротила из Японии для артиллерийских снарядов, которые Вашингтон собирается поставить Украине, сообщил Reuters со ссылкой на два информированных источника; Украинский конфликт можно прекратить путем остановки поставок вооружений в зону боевых действий, заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй; Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что СВО не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР; Помощник президента США Джозефа Байдена обсудил с коллегами из Израиля поддержку Киева; Парламент Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину; Почта Молдавии возобновила отправку писем и посылок в Россию после двухнедельного перерыва; Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Киев; Украину не позовут в НАТО на июльском саммите, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес; Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Киев навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой; ЕС не намерен вводить рестрикции против стран Центральной Азии за обход антироссийских санкций, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель; СБУ заявила об аресте активов жены оппозиционного политика Виктора Медведчука на сумму более $20 млн; На восстановление 10 шебекинских предприятий, пострадавших от обстрелов, потребуется 13 млрд рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков; Верховный суд ДНР рассмотрит дело против трех военнослужащих ВСУ об убийстве мариупольцев, прокуратура ДНР направила в суд дело украинца, расстрелявшего троих жителей Мариуполя; 200 украинских военных уже несколько дней проходят в Германии обучение на американских танках Abrams.

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