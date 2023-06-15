День 476-й. Самое важное к утру 15 июня

Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины на сумму в €107,5 млн.

Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова (БАРС-32) подписали контракт с Минобороны России.

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним «все хорошо». Он объяснил появившиеся ранее сообщения о своем ранении работой украинской пропаганды и поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье.

Правительство России опасается, что развитию отечественного производства может помешать продление беспошлинного порога €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы. Из-за этого профильные ведомства склоняются к тому, что действие лимита не продлят после 1 октября, сообщают «Ведомости».

Росгвардию и ЧОПы привлекли к охране порядка в Шебекино после сообщений о мародерстве.

Госдума в первом чтении приняла поправки о повышении призывного возраста до 30 лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армия России должна «отодвигать» военную инфраструктуру Украины для создания «санитарной зоны», необходимой для предотвращения обстрелов приграничных регионов.

Госдума приняла поправки о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. При этом он указал, что выработка электроэнергии не актуальна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года делегации России и Украины обсуждали условия аренды Крыма и Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

СБУ заочно предъявила обвинения Александру Дугину.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании реестра для выплат прописанным в других районах Белгородской области жителям Шебекино.

Австрийская компания Swarovski (производитель синтетических драгоценных камней, кристаллов и изделий из них) полностью свернула свой российский бизнес.

Центр подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 планируется открыть в одной из стран Восточной Европы — министерство обороны Нидерландов.

Около 30% жителей осталось в прифронтовых районах Запорожской области (под контролем РФ), остальные выехали из-за постоянных обстрелов, заявил врио главы региона Балицкий.

Швеция направит Украине 250 миноискателей для устранения последствий разрушения плотины Каховской ГЭС — канцелярия шведского правительства.

Первые национализированные активы украинских олигархов в Крыму планируют выставить на продажу к осени — глава крымского парламента Владимир Константинов на полях ПМЭФ.

Минфин РФ направил в администрацию президента предложение об отказе от налоговых соглашений с недружественными странами.

Запасы воды в Северо-Крымском канале закончатся через несколько месяцев после разрушения Каховской ГЭС — ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Генсек НАТО подтвердил потери западной техники на Украине, заявив, что они были предсказуемы.

Руководство швейцарского банка UBS запретило сотрудникам поглощенного им Credit Suisse привлекать новых клиентов из России, Белоруссии и других стран «с высоким уровнем риска».