День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Доллар — 90,95 рублей. Евро — 99,53 рублей.

В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуирован соседний стационар с реанимацией.

Гонконгская газета: РФ готова к саммиту по Украине при отказе Запада от поставок оружия.

10 украинских детей воссоединились со своими семьями.

ЕС предоставит Украине €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле.

В декабре Telegram оштрафовали за неудаление данных о потерях ВС РФ на Украине.

Канада войдет в коалицию по развитию дронов для Украины.

Байден пообещал Путину, что США не изменят позицию по Украине.