9 марта
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Политика

День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Совет Безопасности ООН 22 марта проведет отдельное заседание по Украине по запросу России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 марта призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Центральное бюро расследований Индии сообщило, что раскрыло «крупную сеть торговли людьми», которая обманом вербовала людей для участия в военном конфликте на территории Украины на стороне России.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 90,95 рублей. Евро — 99,53 рублей.

В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуирован соседний стационар с реанимацией.

Гонконгская газета: РФ готова к саммиту по Украине при отказе Запада от поставок оружия.

10 украинских детей воссоединились со своими семьями.

ЕС предоставит Украине €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле.

В декабре Telegram оштрафовали за неудаление данных о потерях ВС РФ на Украине.

Канада войдет в коалицию по развитию дронов для Украины.

Байден пообещал Путину, что США не изменят позицию по Украине.

Глава Минобороны Польши отверг возможность отправки войск на Украину.

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