День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

Посольство США в России призвало американцев избегать больших скоплений людей в Москве в ближайшие 48 часов из-за угроз атак экстремистов.

Эксперты усомнились в вине хуситов в повреждении кабелей в Красном море.

Финские депутаты назвали способы выживания поселка на границе с Россией.

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили две базы террористов в сирийской провинции Идлиб, ликвидировав более 20 боевиков.