В Госдуме предложили поощрять женщин за отказ от аборта

Как сообщает "Катунь 24", это обращение уже отправлено зампредседателю правительства Татьяне Голиковой.

По предложению депутата, женщина после получения выплаты должна будет отдать ребенка на воспитание государству. По его мнению, это сподвигнет девушек рожать, а не делать аборт.

Также Хамзаев добавил, что в настоящее время Госдума рассматривает предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности в ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан".

Ранее в Госдуме рассказали, что пособие по беременности и родам вырастет в полтора раза.