День 759-й. Самое важное к утру 24 марта

Доллар — 92,14 рублей. Евро — 100,08 рублей.

В Севастополе один человек погиб и четверо пострадали при ракетной атаке.

Над Белгородской областью сбиты 19 реактивных снарядов, два человека пострадали.

Гладков: в Белгороде в результате обстрела погиб один человек, пятеро пострадали.

Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА.

Глава ЦБ Латвии: ЕС придется арестовать активы РФ, если он хочет победы Украины.

Белгородские заправки оборудуют укрытиями для защиты от обстрелов.

Харьков полностью обесточен из-за обстрелов.