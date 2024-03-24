День 759-й. Самое важное к утру 24 марта

Главные новости
- Глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что власти страны к лету намерены купить у Болгарии два ядерных реактора, оснащенных оборудованием российской разработки. Он уточнил, что их установят на Хмельницкой АЭС.
- Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что одна из целей специальной военной операции на Украине — демилитаризация — выполнена, поскольку у вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось собственного вооружения. Небензя утверждает, что украинская армия использует только оружие НАТО.
- Саммит по урегулированию конфликта на Украине, который должен пройти в Швейцарии до лета 2024 года, может быть перенесен. Окончательное решение Берн примет в апреле, сообщил глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис по итогам тура по странам Южной Африки. Во время поездки министр пытался приобщить к будущему саммиту как можно больше иностранных государств.
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