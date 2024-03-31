31 марта
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Политика

День 766-й. Самое важное к утру 31 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона» и выкопали противотанковый ров. «Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаются заградительные рубежи — "зубы дракона", противотанковые рвы и другие заграждения невзрывного характера. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров»,— говорится в публикации Киевской областной военной администрации в Telegram.

  • Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Ярославской областью, сообщило Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

  • Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщило Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

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