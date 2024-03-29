День 764-й. Самое важное к утру 29 марта

Риттер заявил, что Украина не сможет продержаться более восьми месяцев в конфликте с РФ. Бывший американский разведчик предположил, что в ближайшие недели Киев будет вынужден сдать Харьков.

Балицкий заявил, что поставка ракет Taurus Киеву не сможет переломить ход боевых действий. По мнению губернатора Запорожской области, когда военные научатся за счет ИИ управлять роями БПЛА в военных целях и эскадрилья беспилотников сможет самостоятельно находить свою цель, тогда их применение сможет решать исход боев.