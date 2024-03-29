День 764-й. Самое важное к утру 29 марта

Главные новости
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Риттер заявил, что Украина не сможет продержаться более восьми месяцев в конфликте с РФ. Бывший американский разведчик предположил, что в ближайшие недели Киев будет вынужден сдать Харьков.
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Балицкий заявил, что поставка ракет Taurus Киеву не сможет переломить ход боевых действий. По мнению губернатора Запорожской области, когда военные научатся за счет ИИ управлять роями БПЛА в военных целях и эскадрилья беспилотников сможет самостоятельно находить свою цель, тогда их применение сможет решать исход боев.
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Кулеба: обсуждения с РФ возможны между первым и вторым саммитами по "формуле мира" Киева. Украинский министр иностранных дел представил "формулу мира" в качестве меню, где отражены главные вопросы, которые, по мнению властей республики, нужно решить для урегулирования конфликта.
Доллар — 92,50 рублей; Евро — 99,99 рублей.
Российский военный уничтожил БПЛА "Баба-яга" в воздухе метким сбросом с другого дрона.
МО РФ сообщило об уничтожении десантниками из Бурятии опорного пункта ВСУ при помощи СПГ-9.
Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах.
Лавров заявил, что "формула мира" по Украине может означать "приглашение к геноциду".
Фонд кино раскрыл подробности о будущих фильмах, посвященных СВО.
Пентагон заявил, что основной вызов для Киева заключается в нехватке артиллерии.
Зеленский утверждает, что конфликт на Украине привел к росту спроса на американское оружие.
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