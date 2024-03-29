29 марта
﻿
Политика

День 764-й. Самое важное к утру 29 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Риттер заявил, что Украина не сможет продержаться более восьми месяцев в конфликте с РФ. Бывший американский разведчик предположил, что в ближайшие недели Киев будет вынужден сдать Харьков.

  • Балицкий заявил, что поставка ракет Taurus Киеву не сможет переломить ход боевых действий. По мнению губернатора Запорожской области, когда военные научатся за счет ИИ управлять роями БПЛА в военных целях и эскадрилья беспилотников сможет самостоятельно находить свою цель, тогда их применение сможет решать исход боев.

  • Кулеба: обсуждения с РФ возможны между первым и вторым саммитами по "формуле мира" Киева. Украинский министр иностранных дел представил "формулу мира" в качестве меню, где отражены главные вопросы, которые, по мнению властей республики, нужно решить для урегулирования конфликта.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Доллар — 92,50 рублей; Евро — 99,99 рублей.

Российский военный уничтожил БПЛА "Баба-яга" в воздухе метким сбросом с другого дрона.

МО РФ сообщило об уничтожении десантниками из Бурятии опорного пункта ВСУ при помощи СПГ-9.

Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах.

Лавров заявил, что "формула мира" по Украине может означать "приглашение к геноциду".

Фонд кино раскрыл подробности о будущих фильмах, посвященных СВО.

Пентагон заявил, что основной вызов для Киева заключается в нехватке артиллерии.

Зеленский утверждает, что конфликт на Украине привел к росту спроса на американское оружие.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость