День 761-й. Самое важное к утру 26 марта

Главные новости
- С утра сильные взрывы прогремели в Киеве. По разным данным они произошли в различных районах города, в том числе в аэропорту «Жуляны».
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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после ракетного удара в городе была остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций водоканала. Водоснабжение и водоотведение уже восстановлены.
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Подразделения ПВО нанесли удары по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 450 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
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Доллар — 92,78 рублей; Евро — 100,37 рублей.
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность.
Песков заявил о готовности Киева «любыми методами» отобрать Крым.
В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина.
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