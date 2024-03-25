День 760-й. Самое важное к утру 25 марта

Доллар — 92,14 рублей. Евро — 99,67 рублей.

Четверо пострадали при обстреле Белгородской области.

В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

В Кривом Роге 76 тыс. человек остались без теплоснабжения.

Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад.

Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего.

Посол РФ: В ЕС понимают тяжелые последствия возможной отправки войск на Украину.

Движение транспорта по проспекту Славы в Белгороде ограничивали после обстрела.