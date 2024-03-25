25 марта
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Политика

День 760-й. Самое важное к утру 25 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В ночь на 24 марта воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон публично допускает отправку западных войск на Украину, пытаясь понравиться США и спровоцировать союзников в НАТО. По словам господина Лаврова, действия французского президента не направлены на «стратегическую автономию».
  • Министерство обороны Польши сообщило, что в ночь на 24 марта в воздушное пространство страны залетела крылатая ракета, запущенная дальней авиацией РФ. По данным ведомства, ракета пробыла на территории Польши 39 секунд.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 92,14 рублей. Евро — 99,67 рублей.

Четверо пострадали при обстреле Белгородской области.

В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

В Кривом Роге 76 тыс. человек остались без теплоснабжения.

Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад.

Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего.

Посол РФ: В ЕС понимают тяжелые последствия возможной отправки войск на Украину.

Движение транспорта по проспекту Славы в Белгороде ограничивали после обстрела.

В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области.

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