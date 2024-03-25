День 760-й. Самое важное к утру 25 марта

Главные новости
- В ночь на 24 марта воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон публично допускает отправку западных войск на Украину, пытаясь понравиться США и спровоцировать союзников в НАТО. По словам господина Лаврова, действия французского президента не направлены на «стратегическую автономию».
- Министерство обороны Польши сообщило, что в ночь на 24 марта в воздушное пространство страны залетела крылатая ракета, запущенная дальней авиацией РФ. По данным ведомства, ракета пробыла на территории Польши 39 секунд.
Одной строкой
Доллар — 92,14 рублей. Евро — 99,67 рублей.
Четверо пострадали при обстреле Белгородской области.
В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.
В Кривом Роге 76 тыс. человек остались без теплоснабжения.
Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад.
Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего.
Посол РФ: В ЕС понимают тяжелые последствия возможной отправки войск на Украину.
Движение транспорта по проспекту Славы в Белгороде ограничивали после обстрела.
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области.
Самое важное - в нашем Telegram-канале