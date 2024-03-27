День 762-й. Самое важное к утру 27 марта

Балицкий заявил, что у РФ достаточно средств для уничтожения энергетики Украины. Глава Запорожской области напомнил о словах российского президента о том, что Россия "еще ничего не начинала".

В ЕК считают, что фейк в стране ЕС об отправке ее войск на Украину "может вызвать панику". Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что контроль за работой соцсетей и "борьба с дезинформацией" в ЕС последовательно ужесточаются в преддверии выборов в Европейский парламент 6-9 июня, и призвала США последовать примеру ЕС в рамках подготовки к предстоящим президентским выборам.