День 762-й. Самое важное к утру 27 марта

Главные новости
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Балицкий заявил, что у РФ достаточно средств для уничтожения энергетики Украины. Глава Запорожской области напомнил о словах российского президента о том, что Россия "еще ничего не начинала".
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Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине. Словацкий премьер при этом отметил, что Братислава заинтересована в поддержке Киева всеми доступными средствами.
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В ЕК считают, что фейк в стране ЕС об отправке ее войск на Украину "может вызвать панику". Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что контроль за работой соцсетей и "борьба с дезинформацией" в ЕС последовательно ужесточаются в преддверии выборов в Европейский парламент 6-9 июня, и призвала США последовать примеру ЕС в рамках подготовки к предстоящим президентским выборам.
Доллар — 92,65 рублей; Евро — 100,66 рублей.
Минобороны РФ сообщило о восстановлении трофейного БПЛА "Баба-яга" в ДНР.
Венгрия надеется, что выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине.
МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на северском направлении.
Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества за взятие опорного пункта.
В Белгороде установят около 100 дополнительных укрытий возле больниц и вокзалов.
Politico: Киев обеспокоен тем, что Байден стал реже упоминать Украину в конце 2023 года.
В подконтрольных Киеву районах Херсонской области строят вторую линию укреплений
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