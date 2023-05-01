День 431-й. Самое важное к утру 1 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 30 апреля
Российские войска нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожив до 200 тонн боеприпасов ВСУ;
В результате ракетного удара ВС РФ по 24-й мехбригаде ВСУ и отряду сил специальных операций ВСУ в ДНР уничтожено свыше 200 военнослужащих;
На Донецком направлении общие потери ВСУ составили свыше 480 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика»;
На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля;
На Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30;
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили свыше 30 военных ВСУ, боевую бронемашину, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30;
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 10 военных ВСУ, один автомобиль, гаубицу «Мста-Б» и РЛС AN/TPQ-36;
Российские штурмовые отряды продолжали вытеснять ВСУ в западной части Артемовска (Бахмута) и овладели четырьмя кварталами;
Войска РФ в ЛНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ;
В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны;
Средства ПВО РФ за сутки перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и 4 беспилотника;
В районе Белогоровки в ЛНР поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Дата украинского контрнаступления остается под вопросом
Украинские вооруженные силы могут начать контрнаступление в любой момент, однако существует ряд факторов, которые не препятствуют этому, сообщает телеканал CNN. Как отмечает канал, среди таких факторов: отсутствие возможности для внезапного наступления, преимущество России в воздухе, а также усиленная линия обороны.
«The Sunday Times» считает, что Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Издание отмечает отсутствие необходимой ПВО, а также нехватку боеприпасов.
Тем временем начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Крыму — один из элементов подготовки к украинскому наступлению. На этом фоне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка Украины организовать наступление на Крым получит «жесткий отпор».
Индия может начать принимать карты «Мир»
Индия обсуждает с Россией возможность использования на своей территории российских карт «Мир», а РФ, в свою очередь, может разрешить расплачиваться картами индийской платежной системы RuPay. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Индия и Россия договорились изучить возможность приема карт платежных систем друг друга по итогам заседания внутренней правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В мероприятии приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает The Economic Times.
Как сообщает издание, стороны также решили изучить возможность взаимодействия российской Системы быстрых платежей и индийского Унифицированного платежного сервиса. Кроме того, на заседании было решено рассмотреть вопрос о переходе на российскую систему передачи финансовых сообщений для трансграничных платежей между Индией и Россией.
Украинская сборная по дзюдо будет бойкотировать ЧМ из-за допуска россиян
Украинская сборная приняла решение бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по дзюдо в 2023 году, сообщил главный тренер сборной Виталий Дуброва. Так команда Украины отреагировала на допуск к турнирам белорусских и российских спортсменов, соответствующее решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF). ЧМ пройдет с 7 по 14 мая в Дохе, Катар.
«Такое унижение всех олимпийских принципов, а также пренебрежение к условиям допуска атлетов, которое принял Международный олимпийский комитет, не оставило выбора нашей команде», — заявил Дуброва.
По его словам, IJF не провела проверку попавших в заявку спортсменов из России и Белоруссии. «В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию», — сказал Виталий Дуброва.
Напомним, 29 апреля IJF разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом обязательной будет проверка биографии и соцсетей атлетов на предмет «военной пропаганды».
Важное — одной строкой
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