15 мая
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Политика

День 445-й. Самое важное к утру 15 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 14 мая

На соледаро-артемовском направлении за сутки убито и ранено более 400 военнослужащих ВСУ, отличившимся российским военным вручены награды прямо на боевых позициях;

В западной части Артемовска продолжают бои штурмовые отряды при поддержке ВДВ, севернее и южнее украинские подразделения массово пытались прорвать оборону ВС РФ, при отражении атаки в Артемовске героически погиб замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко;

В ДНР российские военные поразили командно-наблюдательный пункт бригады ВСУ в районе Красного, в районе Новоградовки ВКС РФ сбили украинский самолет Су-27. Мотострелки отразили атаки ВСУ южнее Красного, киевские войска потеряли около 200 единиц личного состава убитыми и ранеными, с российской стороны погиб полковник Вячеслав Макаров. Также отражено шесть атак восточнее Богдановки, в которых участвовало более 100 украинских штурмовиков;

На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 60 единиц личного состава ВСУ и САУ «Гвоздика»;

На купянском направлении уничтожено более 100 украинских военных;

На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали более 120 военнослужащих ВСУ;

В районе Николаева уничтожен склад боеприпасов украинской войсковой группировки «Херсон»;

В районе Хмельницкого также ликвидирован склад боеприпасов;

В Харьковской области ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ в районах Ивановки и Двуречной;

В районе Преображенки Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт бригады ВСУ.

Зеленский встретился с канцлером и президентом Германии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию, где встретился с ее президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в берлинском дворце Бельвю, а затем — с канцлером Олафом Шольцем. По итогам встречи Зеленский и Шольц провели совместную пресс-конференцию.

Немецкое правительство выделило на военную поддержку Киева свыше €11 млрд на 2023 год и более поздние сроки — это самый большой пакет помощи со стороны ФРГ с начала специальной операции ВС РФ на Украине, передает ТАСС. Также, по данным Der Spiegel, Германия планирует передать Киеву партию военной техники на €2,7 млрд.

Олаф Шольц.
Олаф Шольц.
Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE

Главное управление разведки Украины утверждает, что Киев получит более 100 немецких беспилотников Vector. Зеленский также призвал снять все ограничения на поставку Украине оружия и пытается убедить Германию поддержать передачу ей боевых самолетов.

Шольц заявил, что Германия вместе со своими партнерами будет стараться привлечь российскую сторону к ответу за действия на Украине, и что без вывода российских войск мир невозможен. Кроме того, Зеленскому в Ахене вручили премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Как страны мира предлагают разрешить украинский конфликт

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил о поддержке Венгрией мирного плана, который ранее предложил Китай. Сийярто отправился в КНР, чтобы обсудить пути урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса во время поездки на юго-восток страны в провинцию Квазулу-Наталь заявил, что ряд стран Африки «без лишнего шума» ищет способ убедить Россию и Украину начать переговоры о завершении кризиса. В пресс-службе Кремля ранее отмечали, что президент РФ Владимир Путин поддержал участие африканских государств.

Владимир Путин с отцом самой богатой жительницы Африки, 2006.
Владимир Путин с отцом самой богатой жительницы Африки, 2006.
kremlin.ru

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони собирается позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди и попросить его «приложить дополнительные усилия» для урегулирования украинского конфликта. По мнению Мелони, Индия может сыграть в этом процессе важную роль. Об этом итальянский премьер-министр сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Рим.

Вместе с тем, премьер-министр Британии Риши Сунак намерен выступать за укрепление оказываемой Украине поддержки на саммите G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме.

Хиросима
Хиросима
СС0

Решение о передаче Крыма Украинской ССР собираются официально отменить

На ближайшем заседании президиум Госсовета Крыма инициирует вопрос отмены решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.

Между тем, на украинском телевидении показали документальный фильм, в котором главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные знают, как захватить Крым. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал его слова аутотренингом.

Крым.
Крым.
CC0

Константинов также отметил, что включения в состав России ждут еще два русских города — Одесса и Николаев. По его мнению, их жители хотят этого, как и жители Херсона и Запорожья, а освобождение всех южных областей, входивших в состав Украины, позволит людям выразить свое мнение на референдуме.

Важное — одной строкой

Алтайскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Ильи Каркавина, погибшего в СВО;

Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в воскресенье 40,3 млн кубометров, сообщает «Газпром»;

Страны НАТО готовы на июльском саммите в Вильнюсе предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе;

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского газа по некоторым трубопроводам, Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов;

Захар Прилепин после лечения планирует вернуться в зону проведения спецоперации;

Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил использования британских крылатых ракеты Storm Shadow при обстрелах российской территории;

Почти $150 млн необходимо для восстановления тепловой генерации на Украине, в стране повреждено 75% мощностей, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук;

Украинские военные за сутки 58 раз обстреливали ДНР. Погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения;

Зеленский заявил, что у Украины нет времени и сил для атак на территории России;

РФ уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем;

Зеленский усомнился в способности Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США;

Зеленский отказался от посредничества Ватикана при переговорах с Россией;

Предприятие «Консервсушпрод» в Стародубе в Брянской области было атаковано украинским беспилотником, никто не пострадал.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 13 мая, 444-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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