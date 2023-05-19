День 449-й. Самое важное к утру 19 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 18 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 200 украинских военных и наемников; В западной части Артемовска продолжают бои штурмовые отряды при поддержке ВДВ; В ДНР истребители ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ, а ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районе Часова Яра и Богдановки; На купянском направлении ВСУ потеряли до 60 единиц личного состава; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 150 военнослужащих ВСУ, а также гаубицу FH70 и артсистему М777; На краснолиманском направлении ликвидировано более 75 украинских военных и один танк ВСУ; В ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ; ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ, уничтожив значительные запасы; ПВО РФ за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожили четыре снаряда HIMARS и «Ураган». ВС РФ поразили 68 артиллерийских подразделений ВСУ и уничтожили РЛС AN/TPQ-37.

Лукашенко назвал украинские угрозы о наступлении безумством

Украина начнет наступление не через месяцы или недели, а со дня на день. Об этом заявил ее бывший президент Петр Порошенко, который привез военным ВСУ материальную помощь на позиции возле Артемовска. «Мы собираемся атаковать в разных точках», — добавил политик.

Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что угрозы контрнаступления Украины — это масштабная дезинформационная кампания. По мнению белорусского лидера, начинать наступление при соотношении техники и личного состава один к пяти не в пользу Киева — «безумство».

Александр Лукашенко. president.gov.by

Он также рассказал, что Россия в марте 2022 года уже готова была заключить с Украиной мирный договор, несмотря на то, что его условия были крайне невыгодны РФ. Но сразу после согласия России договор «полетел в мусорную корзину», цитирует слова белорусского президента РБК.

Тем временем, Financial Times, ссылаясь на источники в странах-союзниках Соединенных Штатов, передает, что американское руководство считает следующие пять месяцев решающими для исхода украинского конфликта, и что другого реального шанса для Украины обернуть ситуацию в свою пользу не представится. Осенью Запад начнет серьезно давить на Киев, чтобы склонить его к переговорам.

США. CC0

Украину полностью перевооружат по западным стандартам

Военная помощь Украине станет одной из главных тем июльского саммита НАТО в Вильнюсе, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова директора Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы.

По данным Reuters, на этом саммите впервые со времен холодной войны НАТО документально оформит стратегию защиты от России. Планируется утвердить «тысячи страниц секретных военных планов» на случай столкновения с РФ, сообщает агентство.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-участницы Североатлантического альянса согласны с тем, что Украину следует принять в организацию, но первоочередной задачей является помощь Киеву в текущем конфликте.

Он рассказал, что на саммите в Вильнюсе будет принята долгосрочная программа военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу, а также одобрил поставки Киеву крылатых ракет большого радиуса действия и начало подготовки ее летчиков для западных истребителей.

НАТО открытые источники в интернете.

G7 посвятит украинскому вопросу сразу две сессии

Лидеры G7 на саммите в Хиросиме с 19 по 21 мая две сессии из девяти посвятят обсуждению Украины. В одной из них по видеосвязи будет участвовать ее президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии, которая будет председательствовать на мероприятии.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны-участницы G7 собираются продолжать политику жестких экономических санкций в отношении РФ. Украинский конфликт он назвал не только европейской, но и мировой проблемой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Википедия.

Financial Times со ссылкой на чиновника Евросоюза пишет, что Зеленский попросил лидеров «Большой семерки» на полях встречи в Хиросиме также обсудить возможность «мирного саммита» по украинскому конфликту. При этом президент Украины настаивает, чтобы он основывался на предложениях самого Зеленского и исключал участие России.

Важное — одной строкой

Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 368 снарядов по населенным пунктам ДНР, в результате ударов пятеро жителей погибли и свыше 20 получили ранения; ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково; Два человека погибли, еще один получил травмы при обстреле со стороны ВСУ села Нижнее Березово в Белгородской области; Два сапера МЧС погибли при разминировании в ДНР; Мэр Киева Виталий Кличко объявил о «дерусификации» еще 26 объектов в городе; Россия значительно усилила свою группировку в Бахмуте (Артемовске), и перебросила туда подкрепления, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Ханну Маляр. Минэнерго Украины сообщило о зафиксированных попаданиях в объекты энергоинфраструктуры; Межгосударственная линия электропередачи с Венгрией отключилась этой ночью из-за повреждения, сообщили в Минэнерго Украины; Движение поездов из Симферополя по железной дороге в Крыму, где с рельсов ранее сошли грузовые вагоны, осуществляется по графику; В Биробиджане взяли под стражу подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами; 1109 граждан России запросили убежище в Финляндии после объявления в РФ частичной мобилизации; Бежавший в Норвегию экс-командир одной из структур «ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев сообщил о желании вернуться в Россию; Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России; Расходы Грузии на пособия для беженцев с Украины превысили $2,6 млн; Черногорский премьер-министр Дритан Абазович заявил, что его страна стала лидером по доле принятых украинских беженцев по отношению к числу жителей — их доля составляет 5%; Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на €3,5 млрд; 14 членов американского конгресса от Демократической и Республиканской партий попросили президента США Джо Байдена разблокировать поставки Украине истребителей F-16; Более 300 единиц бронетехники, которые Лондон обещал передать Киеву, доставлены на Украину; Киев «совсем скоро» получит дополнительные комплексы ПВО средней дальности NASAMS, заявил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Норвегию; Норвегия и Британия передадут Украине три радиолокационных станции и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности; Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной ВСУ техники на $3 млрд и теперь может осуществить дополнительные поставки, передает Reuters; Центр комплексных беспилотных решений поставил в зону спецоперации 100 комплектов FPV-дронов для поражения тяжелой техники; Ростех доработал комплекс «Панцирь» по опыту спецоперации для борьбы с зарубежными системами; В апреле 2023 года Япония сократила импорт угля из России на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сжиженного природного газа за отчетный период снизился на 10,6%; Премьер Эстонии Кая Каллас призвала ввести полный запрет на транзит товаров из ЕС через территорию России; ЦБ РФ не пугает, что дефицит бюджета уже превышает годовой план, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин; Президент России Владимир Путин рассказал, что несмотря на все санкции экспорт сельхозпродукции составил $41,6 млрд; ЕС не планирует вводить ограничения против «Росатома» в своем 11-м санкционном пакете, сообщает CNN; Цена газа в Европе опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года; Совместный координационный центр в Стамбуле впервые с 4 мая одобрил проход в порты Украины трех судов в рамках зерновой сделки; Москва и Киев согласны принять спецпосланников папы римского Франциска, чтобы обсудить перемирие; Африканская делегация приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине, сроки согласовываются. Ориентировочно, миссия может прибыть в середине июня — начале июля; 99-летний бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что для установления прочного мира в Европе Запад должен принять Украину в НАТО, и договориться при этом о сближении с Россией, чтобы «создать стабильную восточную границу.

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