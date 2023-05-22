День 452-й. Самое важное к утру 22 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 21 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали более 120 украинских военных; На артемовском направлении уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ и наемников; В ДНР в районе Красного разрушен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, в Краматорске уничтожен склад боеприпасов украинской бригады теробороны, под Угледаром поражены подразделения ВСУ; На купянском направлении ликвидировано пять украинских ДРГ. ВСУ потеряли до 85 единиц личного состава, две бронемашины и САУ «Акация»; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ и пресекли действия трех украинских ДРГ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 60 украинских военных, уничтожен склад боеприпасов ВСУ и пресечены действия двух украинских ДРГ; В Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны ВСУ и уничтожен склад ее боеприпасов в районе Гуляйполя; В Херсонской области также уничтожен склад боеприпасов бригады теробороны; Средства ПВО РФ перехватили 15 снарядов системы HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Байден рассказал о новом пакете помощи Украине и передаче ей истребителей F-16

Президент США Джозеф Байден на саммите G7 в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн. В него войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника, а также бронированные мостоукладчики, передает «Коммерсантъ».

Американский лидер изложил президенту Украины Владимиру Зеленскому планы Штатов и их союзников обучить украинских летчиков пилотированию F-16 и других истребителей четвертого поколения. Зеленский в ответ, якобы, пообещал не использовать F-16 для атак территории РФ. Белый дом сообщает, что США еще не решили, отдавать ли Киеву свои F-16 или истребители стран Евросоюза.

Военный истребитель ВС США. СС0

Байден добавил, что F-16 не помогли бы Киеву справиться с ситуацией в Бахмуте и что он не ожидает их участия в готовящемся контрнаступлении Украины. При этом его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не возражают против использования Киевом своего оружия для ударов по Крыму.

Азиатский контур. Что обсуждал Зеленский с представителями Японии, Вьетнама и Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Японию за выделенные ранее $7,6 млрд и за ее решение принять на лечение раненых украинских военных, а также направить ВСУ 100 грузовиков и 30 тыс. продовольственных пайков. Это произошло в ходе встречи Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях саммита G7 в Хиросиме.

Деньги. unsplash.com

Там же впервые встретился с Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. По итогам встречи сообщается, что Сеул поставит Киеву технику для разминирования и защитное снаряжение, а министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рён в ходе визита в Польшу обсудит с польскими и украинскими чиновниками сотрудничество в вопросе восстановления Украины.

Еще одним азиатским лидером, с которым на полях саммита переговорил Зеленский, стал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Он заявил, что Вьетнам последовательно выступает за решение всех споров мирным путем. Премьер также выразил надежду, что соответствующие стороны вскоре возобновят диалог и сумеют урегулировать конфликт, передает ТАСС.

Флаг Вьетнама. СС0.

ВСУ убили и ранили мирных жителей в нескольких регионах РФ

По городам ДНР украинские войска нанесли удары 10 раз. Всего было выпущено 27 снарядов натовского калибра 155 мм. Пять раз был обстрелян Донецк, в Киевском районе города ранен подросток. В Ясиноватой также ранен мирный житель. Помимо снарядов на город сброшено два боеприпаса с беспилотника. В Горловке поврежден памятник жертвам украинских обстрелов.

По гражданской инфраструктуре Херсонской области ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. В ЛНР украинские военные повредили 14 жилых домов в Калиново-Борщеватом из РСЗО HIMARS. Убиты две пожилые женщины, пять человек ранены.

Кладбище. Анна Зайкова, altapress.ru.

Ракетами Storm Shadow впервые обстреляна Запорожская область. Шесть из семи таких ракет сбито над Бердянском. В Токмаке убит один мирный житель, ранены трое. Также повреждены два трансформатора в РЭС, электроподстанция у школы и здание кафе. В Пологах разрушен жилой дом, всех людей из-под завалов спасли.

В Белгородской области, по данным ТАСС, за сутки зафиксировано свыше 120 обстрелов со стороны ВСУ, снаряды были выпущены по 15 населенным пунктам. Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму.

Медицина. Хирургия. ССО.

Важное — одной строкой

Украина в настоящее время не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц; Поставка истребителей F-16 Киеву ускорит внедрение стандартов НАТО во всю систему ПВО и ВВС Украины, пишет немецкий журнал Stern; Владимир Зеленский попросил Джо Байдена о гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО; Украина рассчитывает через 1,5 года иметь 12 германских систем ПВО IRIS-T, заявил заместитель главы МИД, бывший посол в Берлине Андрей Мельник; Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris-T SLM; Канада готова усиливать поддержку Украины, в том числе в вопросе подготовки украинских пилотов; Президент США Джо Байден заявил об отсутствии гарантий успеха возможного контрнаступления Украины; Тысячи людей собрались на площади в Кишиневе на Национальное собрание «Европейская Молдова». Они выступают за включение в Конституцию поправок о необратимости вступления в Евросоюз; Премьер-министр Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о возможных санкциях против компаний КНР «за помощь РФ»; Японский журналист заявил Зеленскому, что Хиросима не лучшее место для просьб об оружии; Экспорт российских угля и природного газа в страны Азии резко вырос в 2023 году. Также в марте и апреле экспорт российского мазута увеличился до рекордных значений; Венгрия ожидает от украинских властей и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода «Дружба»; Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западные и украинские спецслужбы готовят против него теракты; СКР заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, выдавшим ордер на арест президента РФ Владимира Путина; Два уголовных дела, фигурантами по которым проходят в общей сложности 33 человека, в том числе участники националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) и еще одной неонацистской группировки, поступили в Южный окружной военный суд; Украинские военные вытравливали мирных жителей Артемовска из укрытий, применяя слезоточивый газ и дымовые шашки; Путин поздравил отряды «Вагнера» с освобождением Артемовска.

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