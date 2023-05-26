День 456-й. Самое важное к утру 26 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 мая
На донецком направлении российские войска ликвидировали до 270 украинских военных;
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ;
На купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 единиц личного состава;
На краснолиманском направлении ликвидировано до 65 украинских военных и САУ «Гвоздика»;
В ДНР уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах Ступочки и Авдеевки;
Средства ПВО РФ сбили 28 украинских БПЛА.
Евразийский союз как один из центров многополярного мира
В Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент РФ Владимир Путин назвал «Евразэс» одним из центров формирующегося многополярного мира и предложил разработать стратегию его развития до 2030 и 2045 годов. Он призвал усилить роль наднациональных институтов Союза — в первую очередь, Экономической комиссии.
Российский лидер указал на необходимость достижения технологической и финансовой самодостаточности «Евразэс», унификации образовательных стандартов свободы движения товаров, услуг, финансов и людей. Другие участники предлагали открыть компаниям Союза доступ к закупкам госкорпораций, развивать энергетические и продовольственные проекты.
Главы всех государств особо оговорили необходимость усиления сотрудничества с третьими странами и объединениями (ШОС, БРИКС и т.д.), а также развития транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда Челябинск – Болашак – Иран.
Кроме того, президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили на заседании, что договорились о взаимном признании территориальной целостности своих стран.
Новые инвесторы не получат контроль над «Яндексом»
Совет директоров «Яндекса» решил не отдавать новым инвесторам контроль над компанией, передает «Коммерсантъ». Бразды правления корпорацией останется в руках ее менеджмента. «Яндекс» также подтвердил, что планирует разделить свои российские и международные структуры.
Агентство Bloomberg сообщает, что инвесторам на выбор предложат три варианта: сохранение доли в российской части бизнеса, получение доли в международных проектах или же просто денежная компенсация. После этого сообщения акции «Яндекса» подорожали на 4,3%.
Тот же Bloomberg указывает, что 51% «Яндекса» ранее предложили выкупить Владимир Потанин и Вагит Алекперов, причем за Потаниным, якобы, стоят Роман Абрамович и представители ВТБ. Forbes сообщил, что Абрамович отказался от участия, а вот глава ВТБ Андрей Костин подтвердил интерес банка. Агентство утверждает, что сумма сделки составляет около $7-7,5 млрд.
Долги россиян выросли до 2 трлн рублей
В первом квартале 2023 года судебные приставы вели исполнительное производство 14,4 млн дел о взыскании с россиян долгов перед банками на общую сумму 2 трлн рублей. «Известия» отмечают, что число должников резко выросло с минувшего года — дел стало на четверть больше, чем в первом квартале 2022 года.
Эксперты отмечают падение реальных доходов населения. По их мнению, это стало одной из причин роста долговой нагрузки россиян. Уточняется, что больше всего должников зафиксировано В Московской и Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском краях, а также Башкирии.
По данным ЦБ РФ, долги имеет 23,1% всех российских домохозяйств. 10,5% домохозяйств задолжали по потребительским кредитам. ВЦИОМ передает, что доля россиян, в семьях которых пользуются кредитами, выросла с 2009 года почти вдвое — с 26% до 46%.
Важное — одной строкой
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка заявил, что контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад;
Ребенок ранен в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ;
Киев может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища отработавшего ядерного топлива, чтобы обвинить в этом Москву, рассказал источник ТАСС;
ФСБ пресекла диверсии Украины на Ленинградской и Калининской АЭС перед 9 мая;
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии подготовки плана по обеспечению безопасности ЗАЭС;
Венгрия готова и впредь блокировать попытки введения санкций против ядерной энергетики России и выступает против любых запретов на сотрудничество в этой области, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто;
Перемещение нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии уже началось, заявил президент последней Александр Лукашенко;
В Пентагоне заявили, что Запад хочет в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ к применению F-16 и сосредоточиться на поставках Киеву средств ПВО;
Дания и Нидерланды станут первыми странами, которые начнут готовить украинских летчиков к полетам на истребителях F-16, еще 20 начнут обучение в Британии;
Швеция заявила, что украинские пилоты потренируются летать на истребителях Gripen;
МИД РФ сообщил, что с 1 сентября Россия прекратит деятельность генконсульства в Гетеборге, отзовет согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает пятерых шведских дипломатов;
Швед Даниэль Нюстрем, год назад ушедший воевать на стороне Украины, найден в Киеве мертвым;
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на стороне Украины действуют более 2,5 тыс. иностранных наемников;
Украинские власти отправляли в Бахмут необученных мобилизованных из-за больших потерь среди профессиональных войск, сообщает The Wall Street Journal;
На Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из страны;
США и другие страны контактной группы по поддержке Украины обязались выделить Киеву военную помощь на общую сумму $65 млрд;
В ЕС обсуждают передачу Украине €196,6 млрд прибыли от российских активов, которые заморожены в бельгийском расчетном центре Euroclear;
Министерство иностранных дел Финляндии затребовало у банков страны информацию о депозитах на сумму свыше €100 тыс., принадлежащих гражданам России и Белоруссии;
Финляндия направила Украине 16-й пакет помощи с вооружениями и боеприпасами;
Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью, заявил МИД КНР;
Венгрия возражает против введения санкций против восьми китайских компаний, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией;
Страны Евросоюза из-за санкций заменяют поставки дизельного топлива из России поставками с Ближнего Востока, из Азии и США;
Еврокомиссия не ответила на коллективное письмо министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии об импорте украинской сельхозпродукции;
Пентагон призвал Запад найти «творческие способы» нарастить объемы выпуска продукции ВПК;
Киевсовет лишил генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева;
Группа «Вагнера» начала вывод подразделений из Бахмута;
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НИУ ВШЭ будет обучать участников спецоперации, их детей и близких родственников за счет собственных средств.
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