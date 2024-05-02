В результате атаки украинского беспилотника в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Украина готовит еще семь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.