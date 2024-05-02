2 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 798-й. Самое важное к утру 2 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В результате атаки украинского беспилотника в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

  • В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

  • Украина готовит еще семь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что союзники Киева, в отличие от России, «отстают от графика» военного производства для нужд боевых действий на территории его страны.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,78 рубля. Евро — 98,03 рубля.

Смоленский губернатор сообщил о попытке дронов атаковать энергообъект.

ФСБ обвинила жителя Приморья в работе на украинскую разведку.

Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов».

Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость