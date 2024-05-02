Главные новости
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В результате атаки украинского беспилотника в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Украина готовит еще семь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что союзники Киева, в отличие от России, «отстают от графика» военного производства для нужд боевых действий на территории его страны.
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Доллар — 91,78 рубля. Евро — 98,03 рубля.
Смоленский губернатор сообщил о попытке дронов атаковать энергообъект.
ФСБ обвинила жителя Приморья в работе на украинскую разведку.
Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов».
Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году
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