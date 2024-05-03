3 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 799-й. Самое важное к утру 3 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Для урегулирования военного конфликта на Украине нужно прекратить огонь и начать переговоры, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что отправка странами Запада военных на Украину может привести к третьей мировой войне.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко объявлен в розыск в РФ по уголовной статье. Это следует из базы данных российского МВД. По какой статье ведется розыск, неизвестно.
  • Директор Национальной разведки США Эврил Хайнс выступила на слушании комитета по вооруженным силам американского Сената. Она заявила, что Россия добивается постепенного прогресса на поле боя. По ее словам, у российской армии сейчас есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях фронта.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 93,13 рубля. Евро — 99,96 рублей.

Министр обороны Турции заявил, что страна не планирует передавать Украине С-400.

Премьер Словакии исключил отправку страной солдат на Украину.

Посольство России в Швейцарии назвало обсуждение мира без Москвы бессмысленным.

Макрон: многие страны ЕС согласны с возможной отправкой военных на Украину.

МИД Венгрии: Столтенберг предложил собрать для Украины $100 млрд.

Захарова раскритиковала привлечение женщин к разминированию на Украине.

На Украине захотели легализовать ЧВК.

Норвегия выделит Украине $600 млн на усиление систем ПВО.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость