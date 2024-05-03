День 799-й. Самое важное к утру 3 мая

Главные новости
- Для урегулирования военного конфликта на Украине нужно прекратить огонь и начать переговоры, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что отправка странами Запада военных на Украину может привести к третьей мировой войне.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко объявлен в розыск в РФ по уголовной статье. Это следует из базы данных российского МВД. По какой статье ведется розыск, неизвестно.
- Директор Национальной разведки США Эврил Хайнс выступила на слушании комитета по вооруженным силам американского Сената. Она заявила, что Россия добивается постепенного прогресса на поле боя. По ее словам, у российской армии сейчас есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях фронта.
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Доллар — 93,13 рубля. Евро — 99,96 рублей.
Министр обороны Турции заявил, что страна не планирует передавать Украине С-400.
Премьер Словакии исключил отправку страной солдат на Украину.
Посольство России в Швейцарии назвало обсуждение мира без Москвы бессмысленным.
Макрон: многие страны ЕС согласны с возможной отправкой военных на Украину.
МИД Венгрии: Столтенберг предложил собрать для Украины $100 млрд.
Захарова раскритиковала привлечение женщин к разминированию на Украине.
На Украине захотели легализовать ЧВК.
Норвегия выделит Украине $600 млн на усиление систем ПВО.
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