День 802-й. Самое важное к утру 6 мая

Главные новости
- Президент Швейцарии Виола Амхерд рассказала в интервью газете Blick, что пригласила на конференцию по вопросу мира на Украине в Бюргенштоке представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По ее словам, приглашения к участию были разосланы на этой неделе. Кроме того, на конференцию был приглашен папа римский Франциск.
- Последние массированные российские удары по объектам энергетики Украины нанесли ущерб более чем на $1 млрд. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона «Единые новости».
- Страны НАТО в «конфиденциальной форме» установили две «красные линии», при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Как пишет La Repubblica со ссылкой на источники, при этом никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.
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Доллар — 91,60 рубль. Евро — 98,67 рублей.
МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Швейцария заявила об отсутствии планов поставлять оружие Украине в обход закона.
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков объявлен в розыск в России.
Rheinmetall пообещал Украине "сотни тысяч снарядов" в 2024 году.
Экс-подполковник США заявил о выходе ВС РФ на территорию, где у Киева нет обороны.
Французский полковник назвал возможную отправку войск на Украину каплей в море.
Си Цзиньпин заявил о намерении КНР и Франции работать над разрешением украинского кризиса.
В Финляндии заявили о желании срочно построить завод по производству тротила.
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